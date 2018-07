La denuncia dei Cobas | questionario shock da Burberry | ' Si chiede etnia'

La denuncia dei vigili del fuoco : 'Servono uomini e mezzi per far fronte alla stagione degli incendi - così non aderiamo alla convenzione' : C'è malcontento e svilimento tra i vigili del fuoco di Arezzo in seguito al trattamento ricevuto nella bozza di convenzione stipulata dalla direzione regionale con la Regione Toscana competente per ...

denuncia dei Verdi savonesi : "L'amianto - un killer ancora in libertà" : Amianto ancora presente in numerosi edifici liguri ed anche in Provincia di Savona. Gabriello Castellazzi Portavoce dei Verdi della provincia di Savona afferma: ' ancora all'inizio di quest'anno ...

Suicida a 12 anni per colpa dei bulli - denunciata scuola : “L’hanno costretta ad abbracciarli” : La denuncia da parte dei genitori della ragazzina: "Ci hanno consigliato di non denunciare, hanno suggerito a Mallory di pranzare in aula anziché in sala mensa per evitare i suoi molestatori e alla fine l'hanno costretta abbracciare i bulli"Continua a leggere

Caserta - immigrati feriti : "spari al grido di Salvini - Salvini"/ Ultime notizie - la denuncia dei gestori Sprar : Caserta, immigrati feriti: "spari al grido di Salvini, Salvini". Ultime notizie: la vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:36:00 GMT)

Fotografa il lato B dei giovani pugili e rischia le botte : denunciato 40enne : Sabato scorso, infatti, durante una delle giornate della Coppa del mondo Best fighters di kick boxing , in programma al 105 stadium di Rimini, è stato sorpreso a Fotografare con il proprio smartphone ...

Como : litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - denunciato : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Una lite per motivi di traffico e un uomo estrae una pistola ed esplode un colpo. E' accaduto ieri a Como. Un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplo

LUCCA - BULLISMO CONTRO PROF : 3 DEI 6 denunciaTI RIMANDATI/ Ultime notizie : la scuola così li “assolve”? : BULLISMO, offese a PROF LUCCA: solo 8 studenti promossi su 26: 8 RIMANDATI, 10 bocciati. Ultime notizie: tre dei sei bulli sono stati "graziati", il preside parla di "amarezza"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Sciopero dei tassisti in aeroporto - Uritaxi : 'Pronti a denunciare il sindaco Di Primio' : Approfondimenti 'Contro questo torto, occupiamo l'aeroporto' , Chieti non vuole essere più la 'cenerentola' 5 luglio 2013 Il Tar: no tassisti teatini e di comuni limitrofi all'aeroporto 28 luglio 2014 ...

Panzironi denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' : Con l'arrivo dell'estate e della temutissima 'prova costume', in molti si mettono alla ricerca di diete rapide, che permettano in pochissimo tempo di smaltire i chili in eccesso. Se questa, però, appare solo come una soluzione momentanea che, nella maggior parte dei casi, fallisce negli intenti, il giornalista Romano Adriano Panzironi si è spinto oltre, arrivando a proporre una miracolosa dieta che ha indignato la Medicina ufficiale [VIDEO]. La ...

Migranti - la denuncia del garante dei detenuti : “Strutture scadenti e criticità nei rimpatri” : Dalla relazione del garante dei detenuti presentata oggi in Parlamento emergono le condizioni critiche delle strutture per i Migranti. I Cpr versano in pessime condizioni materiali e igieniche, non prevedono attività per i trattenuti e i loro diritti non sono rispettati. Critiche anche per tempi e modi dei rimpatri.Continua a leggere

L’Ordine dei Medici denuncia Adriano Panzironi - ideatore della dieta “per vivere 120 anni” : Da anni Adriano Panzironi, giornalista pubblicista, sui social e sulle tv locali sponsorizza speciali integratori che guarirebbero diverse malattie come anche il diabete e l'Alzheimer. Ha inoltre elaborato uno speciale regime alimentare che promette di allungare la vita fino a 120 anni. L’Ordine dei Medici di Roma lo accusa di “esercizio abusivo della professione medica”.Continua a leggere