La Coppa del Mondo di calcio arriva su Xiaomi Mi Band 3 con i promemoria

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Augusta. Saranno sette gli azzurri in gara : Per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui alquanto grigia, a parte i risultati di Stefanie Horn, Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti hanno operato alcuni cambi in vista della terza tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, che andrà in scena nel weekend ad Augusta, in Germania. Nel kayak maschile confermati Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi, mentre Marco Vianello viene sostituito da Davide Ghisetti, nel settore femminile ...

Mondiali : il 17% dei tifosi russi pensano che la Russia alzerà la Coppa del Mondo : Il 17% dei russi crede che la russia vincerà i Mondiali. Prima della vittoria contro la Spagna agli ottavi, solo l’8% credeva in questa possibilità. Lo dice un sondaggio del Centro Russo di Analisi dell’Opinione Pubblica, secondo quanto riportato dai media russi. Secondo lo stesso sondaggio, il 71% dei russi ha seguito la partita Spagna-russia ma solo il 46% di questi credeva in una possibile vittoria della nazionale di ...

Triathlon - Coppa del Mondo Tiszaujvaros 2018 : i convocati dell’Italia - c’è Davide Uccellari : La World Cup 2018 di Triathlon riparte nel weekend del 7-8 luglio a Tiszaujvaros (Ungheria), un appuntamento classico che si svolge sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa) con semifinali al sabato e finali alla domenica. L’Italia proverà a ottenere dei risultati di rilievi con questi azzurri convocati: MASCHILE: Gregory Barnaby, Gianluca Pozzatti, Matthias Steinwandter, Davide ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Villars 2018 : i convocati dell’Italia - torna Stefano Ghisolfi. Spazio a lead e speed : Nel weekend del 6-7 luglio torna protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina sportiva che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo circa un mese di pausa, si riparte da Villars (Svizzera) con lo speed e il lead, la disciplina tecnica al suo debutto stagionale. L’Italia si presenta con particolari ambizioni in terra elvetica e con un contingente abbastanza numeroso. A guidare la nostra squadra ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : i convocati dell’Italia. Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci guidano gli azzurri : Berlino ospiterà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco dal 15 al 23 luglio. L’ultimo appuntamento prima delle Finali di Samsun si preannuncia particolarmente combattuto, nella capitale tedesca si assegnano gli ultimi posti per gli atti conclusivi a cui il nostro Mauro Nespoli è già qualificato dopo la bellissima vittoria ottenuta a Salt Lake City. Il nostro capitano sarà ancora un punto di riferimento in terra ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Nell’ultima giornata di ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 si contenderanno gli ultimi due posti Svezia - Svizzera e Colombia - Inghilterra.

Russia 2018 – Coppa del Mondo FIFA - tifosi al FIFA Fan Fest durante la partita Brasile vs Messico [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Slittino - dieci gli atleti convocati per il doppio raduno della squadra di Coppa del Mondo a Bressanone : Test di partenza al palaghiaccio di Bressanone per il gruppo di Coppa del Mondo Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato dieci atleti della squadra di Coppa del Mondo per il doppio raduno che si tiene presso il palaghiaccio di Bressanone (Bz) martedì 3 e venerdì 6 luglio, dove verranno effettuati alcuni test di spinta. Saranno presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Patrick Rastner, Felix ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Stefanie Horn canta e porta la croce in casa Italia : Ora i campanelli d’allarme sono forti: la tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom disputata a Cracovia, in Polonia, ancora una volta ha segnalato un movimento azzurro in forte difficoltà. Il magnifico podio ottenuto da Stefanie Horn nel kayak femminile non può nascondere le brutte prestazioni del resto della squadra Italiana. Il terzo posto di Stefanie Horn è il fiore all’occhiello della sin qui grigia stagione della pagaia azzurra: ...

Tennis - nasce la World Team Cup 2020! Una concorrente per la Coppa Davis? La nuova competizione dell’ATP : La ATP ha ufficializzato la nascita della World Team Cup a partire dal 2020. L’organo sovrano del Tennis internazionale lancerà quella che sarà a tutti gli effetti una Coppa del Mondo per squadre: si disputerà a gennaio, assegnerà punti per il ranking e avrà un montepremi stellare di 15 milioni di euro. Sarà proprio questo torneo ad aprire la stagione agonistica, si giocherà a gennaio e dunque probabilmente prima degli Australian Open. Al ...

Mondiali Russia 2018 - Knudsen e Delph sul jet - Granqvist costretto a rimanere in ritiro : quanto è difficile scegliere tra culla e Coppa : ... la moglie Kate dovrebbe partorire il 15 luglio, proprio in occasione della finale, un'occasione da non perdere per farsi un doppio regalo: diventare papà e conquistare la Coppa del Mondo.

Mondiali Russia 2018 – Knudsen e Delph sul jet - Granqvist costretto a rimanere in ritiro : quanto è difficile scegliere tra culla e Coppa : E’ capitato al difensore della Danimarca Knudsen e anche a Delph lasciare il ritiro per assistere alla nascita del proprio figlio, Granqvist invece… Storie curiose, retroscena particolari che rendono il Mondiale in Russia ancora più gustoso. Sono tanti i calciatori presenti in Russia in attesa di diventare padri chi per la prima volta, chi per la seconda. AFP PHOTO / Johannes EISELE Ma come fare ad assistere ad uno dei giorni ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Scopriamo tutto sulle sfide di oggi per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018: Brasile–Messico e Belgio–Giappone.

Mountain Bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 6 all’8 luglio la Mountain Bike ritorna in Val di Sole per tre giorni di gare con i migliori specialisti del Mondo che si sfideranno presso la località di Daolasa di Commezzadura. Si svolgeranno le gare delle discipline Downhill, Cross Country e Four Cross. Si comincia venerdì 6 con il campionato del Mondo di Four Cross maschile e femminile, il sabato si sfideranno i migliori interpreti mondiali di Downhill per la tappa di Coppa del ...