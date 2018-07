La Consulta boccia la Campania : ?«Le case abusive devono essere demolite» : Gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati. Alla luce di...

Asili - precedenza ai veneti La Consulta boccia Zaia : "Norma incostituzionale" : All'ingresso degli Asili i bambini sono tutti uguali. E nessuno ha diritto a un ingresso 'preferenziale'. Una legge che statuisce il contrario , come in Veneto, dove la Regione aveva ipotizzato un '...

Liguria - case popolari prima agli italiani : bocciatura della Consulta. Toti : “Gravissimo” : Liguria, case popolari prima agli italiani: bocciatura della Consulta. Toti: “Gravissimo” La norma prevedeva che i cittadini stranieri risiedessero in Italia da almeno 10 anni Continua a leggere L'articolo Liguria, case popolari prima agli italiani: bocciatura della Consulta. Toti: “Gravissimo” proviene da NewsGo.

