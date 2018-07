La Commissione Europea valuta l'abolizione dell'ora legale : Ora legale, si o no? La Commissione Europea ha avviato da oggi una consultazione pubblica sul mantenimento in vigore dell'ora legale sull'intero territorio dell'Unione. Tutti i cittadini potranno ...

Riforma copyright : al vaglio la tassa su link e meme proposta dalla Commissione Europea : La nuova proposta di legge del Parlamento europeo ha modificato alcune direttive sul Digital Single Market?(mercato unico digitale) che faranno sicuramente discutere. Gli articoli 11 e 13 prevedono il pagamento di tasse da versare per ogni contenuto pubblicato sulle proprie piattaforme. In particolare i contenuti su YouTube e Facebook saranno soggetti a dei filtri che impediranno agli utenti di scaricarli o implementarli gratis tramite un link. ...

Commissione Europea : aiuti a paesi membri per accoglienza rifugiati da Grecia e Italia - : La Commissione Europea è pronta a fornire sostegno finanziario agli stati membri dell'Unione Europea che dichiareranno la propria disponibilità a continuare a ospitare rifugiati presenti in Grecia e ...

Difesa europea - ecco la proposta della Commissione per il Fondo da 13 miliardi : IL Fondo PER LA PACE E IL PACCHETTO Difesa Off-budget c'è poi la "european Peace facility", che potrebbe valere 10,5 miliardi di euro, e che è progettata per finanziare le missioni della Politica di ...

La Commissione Europea pronta a multare Google di 11 miliardi per il monopolio su Android : Come molti di voi sapranno, gli utenti Windows Phone (sia gli ex che gli attuali) non amano particolarmente Google soprattutto per l’ostilità mostrata nei confronti del sistema operativo mobile di casa Redmond. Alcuni esempi possono essere il mancato rilascio di alcune applicazioni e il clamoroso ritiro dell’app di Youtube sviluppata da Microsoft che, nonostante rispettasse i termini pubblicitari di Mountain View, venne ...

Google : a luglio potrebbe arrivare sanzione record da Commissione Europea per abuso di posizione dominante con Android : Google (ora sotto il controllo della holding Alphabet) continua ad essere uno dei principali colossi della tecnologia, avendo basato gran parte della sua fortuna proprio sui software e servizi, prima che sull’hardware, che mettono a disposizione di centinaia di milioni di utenti nel mondo strumenti costantemente aggiornati che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Un esempio è quello di Android, considerato il sistema operativo ...

La Commissione Europea approva l’aumento dei tempi di guida per i camionisti : La Commissione europea approva l’aumento dei tempi di guida per i camionisti I sindacati denunciano: rischio di sfruttamento dei lavoratori e di peggioramento della sicurezza sulle strade Continua a leggere L'articolo La Commissione europea approva l’aumento dei tempi di guida per i camionisti proviene da NewsGo.

Il presidente della Commissione Europea Juncker incontra Wang Yi : Come le due forze più stabili e responsabili al mondo, la Cina e l'UE dovrebbero collaborare per salvaguardare congiuntamente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, migliorare e ...

La Commissione Europea contro i prodotti di plastica usa e getta : Ha proposto la messa al bando di posate, piatti, bicchieri, cotton fioc e molto altro, da sostituire con soluzioni più sostenibili e meno inquinanti The post La Commissione Europea contro i prodotti di plastica usa e getta appeared first on Il Post.

Formazione - la Liguria certifica il doppio dei livelli di spesa richiesti dalla Commissione Europea : ... quello di intercettare i fabbisogni sia delle categorie svantaggiate sia del mondo del lavoro , nell'abbinamento delle politiche della Formazione e del lavoro, perché questo significa alla fine ...

Plastica - Greenpeace : plauso per l’impegno della Commissione Europea - ma servono misure più ambiziose : Greenpeace, insieme alla coalizione ReThink Plastic Alliance, accoglie favorevolmente la nuova proposta di direttiva della Commissione Europea sulla Plastica usa e getta e la considera un primo passo, importante e positivo, verso la riduzione degli imballaggi e dei contenitori in Plastica monouso. La proposta prevede, tra i vari provvedimenti, il bando per cannucce, piatti e posate di Plastica usa e getta e l’incremento del riciclo delle ...

Nessuna multa dalla Commissione Europea - ma l’Italia resta un sorvegliato speciale : l’Italia «attualmente» rispetta il criterio del debito e per ora non si apriranno procedure per squilibri eccessivi. La buona notizia per il Paese è che la Commissione europea non chiederà di prendere provvedimenti, ma la decisione si basa sull’assunto che la Penisola continui con quanto fatto finora. Le raccomandazioni specifiche pubblicate dall’e...

L'Unione Europea chiede aiuto agli americani. Società di contractor consiglia la Commissione : L'incredibile vicenda della Icf: agenzia vicina all'Intelligence Usa a cui la Ue svela tutti i suoi segreti. L'inchiesta esclusiva dell'Espresso

Epidemia di Ebola in Congo : la Commissione Europea pronta a inviare medici : Il commissario agli Aiuti umanitari ha reso noto, in occasione di una conferenza stampa, che l’Unione Europea è pronta a mobilitare immediatamente il Corpo sanitario europeo per tentare di contenere l’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo. “La lezione dalla precedente crisi è che non possiamo essere compiacenti sull’Ebola. Il nostro obiettivo è contenere il virus, e con i nostri ...