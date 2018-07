La circolare di Salvini | pugno duro solo con i deboli | come al solito

Migranti - gli effetti della circolare Salvini ai prefetti : più irregolari e più ricorsi contro i dinieghi alle richieste di asilo : Dopo le dichiarazioni del 21 giugno, Matteo Salvini è passato ai fatti. Con una circolare interna, il 4 luglio il ministro dell’Interno ha ordinato alle Commissioni territoriali, gli organismi ministeriali preposti alla valutazione delle richieste di asilo, di rivedere i criteri con i quali concedono la protezione umanitaria, ossia un permesso di soggiorno valido due anni e rinnovabile, concesso per “seri motivi, in particolare di carattere ...

ASGI : “La circolare di Salvini minaccia diritto d’asilo. Protezione umanitaria è costituzionalmente garantita” : L'associazione studi giuridici sull'immigrazione commenta la circolare del ministro Salvini sulla revisione delle modalità di concessione della Protezione umanitaria: "È un attacco al diritto di asilo, non si possono velocizzare procedure solo mettendo in secondo piano i diritti delle persone".Continua a leggere

Diritto d’asilo - una contro-circolare per rispondere a Salvini : Ho letto la circolare numero uno dell’attuale ministro dell’interno. Contiene sostanzialmente due messaggi semplici: la “riduzione dei tempi” per l’esame delle domande di protezione internazionale e la “raccomandazione” (dai toni perentori) a tutte le autorità competenti di seguire l’interpretazione (restrittiva) di una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di protezione umanitaria. L’idea di base sarebbe quella di dare ...

Migranti : Cgil - con circolare Salvini accanimento contro più deboli : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Siamo di fronte ad un vero e proprio accanimento contro le persone più deboli. La circolare emessa dal Ministro dell’Interno cerca di fatto di limitare la concessione del permesso di soggiorno quando, come prescrive la legge in vigore, ricorrono particolari motivi di carattere umanitario. Un tentativo che conferma la disumanità già dimostrata da questo Governo sul tema immigrazione”. Ad ...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria. ‘Asilo solo a chi ne ha diritto’ : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...