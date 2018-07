La 500 Spiaggina compie 60 anni

Fiat 500 Spiaggina : Lapo Elkann e quell’omaggio all’estate di Capri [FOTO] : A distanza di 60 anni, Lapo Elkann ha reinterpretato la Dolce Vita e ha fatto rinascere l’essenza dell’iconica vettura che scorrazzava per le vie di Capri ed era amata da VIP, attori, cantanti e imprenditori Amata dai VIP, attori, cantanti, presentatori TV e imprenditori, che impazzivano per il suo stile unico, la Spiaggina , con la sua eleganza, è diventata l’emblema di un’epoca, un mito degli anni ’60, il simbolo della Dolce Vita. Il 4 ...

500 Spiaggina – Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni dell’auto italiana più amata [GALLERY] : Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni della 500 Spiaggina : icona mondiale della gioia di vivere Italia na. Un nuovo, unico modello creato ed ideato da Lapo Elkann e Garage Italia per celebrare l’auto Italia na più amata nel mondo. 4 luglio 1958, per la prima volta la 500 Spiaggina fa la sua comparsa sulle strade di Capri. Una vettura iconica che ha accompagnato gli Italia ni nel grande percorso di rinascita economica e sociale del Paese. ...

Spiaggina 58 - Un tributo speciale per il compleanno della Fiat 500 : Spiaggina '58. questo il nome della nuova 500 cabrio con cerchi di lega dedicati in stile anni 60, con calotte cromate e fascia bianca. In soli 1958 esemplari, color azzurro Volare. Viene prodotta direttamente dalla Fiat ed entra a far parte della lunghissima serie di allestimenti speciali, 30 in poco più di dieci anni. L'interno è bianco con i sedili rivestiti sulla fascia centrale di tessuto a righe orizzontali, molto elegante, non ostentata, ...