Kylie Jenner | scarpe di lusso per la figlia di cinque mesi | ira del web

Kylie Jenner : la nuova cuccia per i suoi cani ha anche l’aria condizionata : È praticamente una casa The post Kylie Jenner: la nuova cuccia per i suoi cani ha anche l’aria condizionata appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner non convive con il fidanzato Travis Scott - ma con un’altra persona : Ah The post Kylie Jenner non convive con il fidanzato Travis Scott, ma con un’altra persona appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner sta già organizzando la festa di compleanno della figlia Stormi : Che sarà a febbraio 2019! The post Kylie Jenner sta già organizzando la festa di compleanno della figlia Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : ecco le tre regole della star per un selfie perfetto : Prendi nota The post Kylie Jenner: ecco le tre regole della star per un selfie perfetto appeared first on News Mtv Italia.

Perché Kylie Jenner cancella la figlia da Instagram? : Poco più di un mese fa Kylie Jenner aveva mandato in visibilio Instagram postando una foto che la ritraeva con la piccola Stormi. Milioni di like e migliaia di commenti erano il caloroso benvenuto della rete alla new entry del club Kardashian. Ma proprio quella foto, che l’aveva consacrata come la mamma più influente di Instagram, è ora scomparsa dal profilo. LEGGI ANCHEFoto dei figli sui social? No, se l'altro genitore non dà il ...

Kylie Jenner : ecco lo spaventoso motivo per cui ha tolto le foto di Stormi da Instagram : La star sarebbe terrorizzata The post Kylie Jenner: ecco lo spaventoso motivo per cui ha tolto le foto di Stormi da Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner cancella le foto di Stormi da Instagram mentre rivela che ne non posterà più : O meglio, le immagini in cui si vede il viso della piccola The post Kylie Jenner cancella le foto di Stormi da Instagram mentre rivela che ne non posterà più appeared first on News Mtv Italia.

Kendall e Kylie Jenner : il fratello Brody rivela che non hanno mai risposto all’invito al suo matrimonio : Oh oh The post Kendall e Kylie Jenner: il fratello Brody rivela che non hanno mai risposto all’invito al suo matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : la star ha appena messo fine ai rumors sulla paternità di Stormi : Come solo lei può fare The post Kylie Jenner: la star ha appena messo fine ai rumors sulla paternità di Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : il bodyguard ha risposto ai gossip secondo cui sarebbe il vero padre di Stormi : L'ultima teoria dal web The post Kylie Jenner: il bodyguard ha risposto ai gossip secondo cui sarebbe il vero padre di Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Hailey Baldwin : Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie : Una volta era la BFF della sorella minore The post Hailey Baldwin: Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : Travis Scott ha intenzione di spendere un sacco di soldi per la prima Festa della Mamma della fidanzata : Grandi piani The post Kylie Jenner: Travis Scott ha intenzione di spendere un sacco di soldi per la prima Festa della Mamma della fidanzata appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian : ha violato la regola numero uno del Met Gala con Kylie Jenner e Ariana Grande : Ops! The post Kim Kardashian: ha violato la regola numero uno del Met Gala con Kylie Jenner e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Instagram - quanto vale Kylie Jenner? : 108 milioni di follower su Instagram. Una media di tre milioni di like e 50mila commenti a ogni post. Da quando è diventata mamma, Kylie Jenner è più potente che mai sui social. A soli vent’anni, infatti, ha conquistato l’attenzione di tutto il mondo raccontando la sua vita su Instagram, attraverso un profilo che cresce e si sviluppa giorno dopo giorno. LEGGI ANCHEIl bikini post gravidanza di Kylie Jenner Secondo la società di ...