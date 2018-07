Kobe Bryant incorona LeBron James | “rappresenta lo spirito Lakers | lo aiuterò in tutto

Dal ‘Black Mamba’ alla… ‘Mambacita’! La figlia di Kobe Bryant dà spettacolo sul parquet : il talento è nel sangue [VIDEO] : Kobe Bryant ha già la sua erede: la piccola Gianna Mambacità dà spettacolo sul parquet Quando sei figlia di un campione come Kobe Bryant, non puoi non avere il basket nel sangue e puoi quindi scegliere tra due alternative completamente opposte: odiare questo sport, o amarlo alla follia, sfruttando il talento innato. Tanti sono i figli dei campioni sportivi che non riescono a seguire le orme dei genitori, tanti altri invece, prendono ispirazione ...

Kobe Bryant - un’estate da… coach : “tanti giocatori mi hanno chiesto di essere allenati - anche Ingram” : Kobe Bryant avrà un’estate alquanto impegnata: sono tantissimi i giocatori che lo hanno contattato per un workout personalizzato, fra i quali anche Brandon Ingram Sono ormai due anni che ha smesso con il basket giocato, ma Kobe Bryant rappresenta ancora una vera e propria istituzione nel panorama NBA. Sono diversi i giocatori che hanno contattato il Black Mamba durante l’offseason per migliorare alcuni aspetti del proprio gioco. In passato lo ...

Kobe Bryant demolisce LeBron James! Il morso velenoso del ‘Black Mamba’ : “non sa essere leader. Legacy? Conta vincere” : Kobe Bryant ha speso delle parole durissime in merito alle Finals giocate da LeBron James: il ‘Black Mamba’ ha criticato la personalità del ‘Re’ e il concetto di ‘Legacy’ Se i Cleveland Cavaliers sono arrivati alle Finals è merito essenzialmente di LeBron James. Non si scopre oggi come il numero 23 sia l’anima, la guida, il leader dei Cavs, trascinati a suon di giocate e personalità. Anche LBJ però, ‘lasciato solo’ contro questi Golden State ...

NBA – Retroscena pazzesco firmato Kobe Bryant : “nel 2016 vicinissimo agli Warriors - ecco perché rifiutai” : Prima del ritiro Kobe Bryant ebbe la possibilità di trasferirsi ai Golden State Warriors: il clamoroso Retroscena firmato ‘Black Mamba’ Strano ma vero, Kobe Bryant avrebbe potuto avere qualche anello in più alle mani, vincendo proprio nel finale di carriera. Impossibile con quei Lakers, direte voi. Corretto. Infatti Kobe ebbe l’opportunità di cambiare squadra proprio durante l’ultimo anno di carriera, avendo la possibilità di trasferirsi ...

NBA – Kobe Bryant risponde per le rime ai tifosi dei Cavaliers : “io senza anelli al posto di LeBron? Vi ricordo che…” : Kobe Bryant senza anelli se avesse giocato negli Heat e nei Cavs al posto di LeBron James? Il Black Mamba risponde per le rime ai tifosi dei Cavs Kobe Bryant si é sempre dimostrato molto sincero e pungente nel parlare dei Cleveland Cavaliers, particolarmente nei Playoff, nei quali ha smontato ogni possibile ‘giustificazione’ al netto ko nelle Finals. Inevitabili le antipatie dei tifosi dei Cavs che hanno attaccato l’ex cestista ...

Finals NBA – Kobe Bryant senza peli sulla lingua : “Cavs? Hanno un ottimo supporting cast. LeBron li fa sminuire” : Kobe Bryant ha spezzato una lancia a favore del supporting cast dei Cleveland Cavaliers: secondo il Black Mamba tutti giocatori di talento, a differenza di quanto afferma la critica Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers Hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é ...

NBA – Il solito Kobe Bryant : “chi mi può battere uno vs uno? Nessuno! Anzi forse uno c’è stato…” : Kobe Bryant insuperabile nell’uno contro uno? Il Black Mamba non ha dubbi, un solo giocatore nella storia lo avrebbe potuto battere Si é ritirato ormai da tempo ma Kobe Bryant resta sempre indelebile nella memoria dei fan NBA. Del numero 24 dei Lakers si ricordano le sue straordinarie doti, la ‘Mamba Mentality’ e… il suo ego. Come confermato ai media ancora oggi, Kobe crede si essere insuperabile nell’1vs1. A dirla ...

Playoff NBA – Brad Stevens scherza su Kobe Bryant : “i suoi consigli a Tatum? Attenzione - è un ex Lakers!” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, ha ironizzato sui consigli dati da Kobe Bryant a Jayson Tatum durante il programma Detail Durante la sua trasmissione ‘Detail’ di ESPN, Kobe Bryant ha dato diversi consigli al giovane rookie dei Celtics, Jayson Tatum. Se il ragazzo è stato molto orgoglio che il ‘Black Mamba’ abbia parlato di lui, il coach dei Celtics, Brad Stevens ha fatto finta di ‘arrabbiarsi’, scherzando sul fatto che Bryant sia un ex ...