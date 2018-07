KMS : cosa sono e come funzionano : Molto spesso si parla di tool KMS sulle pagine che parlano di come attivare Windows e Office gratis. In questo articolo cercheremo di approfondire tutto ciò che riguarda i KMS, partendo da cosa sono e come funzionano, passando per la loro legalità e sicurezza e concludendo indicandovi quale sono i più utilizzati. Ecco un rapido […] KMS: cosa sono e come funzionano