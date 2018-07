Kledi Kadiu si è sposato con la sua Charlotte Lazzari

Blastingnews

(Di giovedì 5 luglio 2018) Oggi, giovedì 5 luglio, è stato il tanto atteso giorno del fatidico sì per la coppia. Lui ha 44 anni ed è ballerino professionista ed ex insegnante di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi, mentre lei ha 26 anni ed è maestra di yoga. Insieme hanno avuto una bambina di nome Lea, nata il 12 gennaio 2016. Proprio da quel giorno, la loro unione è divenuta sempre più solida ed importante, tanto da far sognare ad occhi aperti tutti gli inguaribili romantici e da far sciogliere anche i più burberi dal cuore di ghiaccio.dichiara di essere molto felice di aver conosciuto una ragazza comeI neo sposihanno ben 18 anni di differenza, ma questo non è mai stato un problema per loro. Del resto, il noto ballerino albanese lo ha sempre dichiarato apertamente: "Sì, lei ha 18 anni meno di me. Ma non avevo mai ...