Kia - La Stinger mette la divisa della Polizia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Le forze dell'ordine hanno esigenze molto diverse: proprio per questo in giro per il mondo si possono trovare veicoli di servizio estremamente particolari. C'è chi necessita di automobili elettriche con le quali pattugliare le vie del centro città, chi dovendo affrontare tratti in off-road opta per una fuoristrada e chi, come laaustraliana, ha bisogno di una berlina sportiva da 370 CV come la Kia. Entro la fine dell'anno, infatti, 50 esemplaritre volumi coreana entreranno in servizio come auto di pattugliaQueensland Police.Pattuglia biturbo. Laandrà a sostituire le precedenti Ford Falcon e Holden Commodore impiegate dagli agenti in servizio. La versione prescelta è la V6 biturbo 3.3 litri a benzina, accreditata di 370 CV e di una coppia massima di 510 Nm. Tutti gli esemplari saranno dotati di trazione integrale e di cambio automatico a otto ...