Khloé Blonde | il balayage dell’estate

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Capelli biondi allaKardashian. Ancora una volta, il clan Kardashian-Jenner ispira i look richiesti nella vita reale. Uncon piega wavy chiamato così dall’hairstylist Miriam Santana di Washington, che ha dato vita a un nuovo trend di biondo. A differenziarlo dagli altri è la procedura. Per arrivare a quel tipo di schiaritura, infatti, è necessario un processo lento e graduale. E come Santana ha raccontato alla rivista Allure, il biondo diKardashian è unico perché lei è una delle poche celeb ad aver cambiato il suo colore di capelli in modo progressivo, passando da tutte le tonalità. LEGGI ANCHEDal castano al biondo? Punta sul buttery, come Jessica Biel Parola d’ordine Take it slow, ovvero prendetela con lentezza. Il processo viene meglio su capelli naturali, ma si può ottenere lo stesso risultato anche su capelli tinti. Se siete scure per ...