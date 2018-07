Juventus | Dybala e i capelli color argento | ' E' l' ora di essere pazzi'

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...

Formazione Juventus 2018-2019 : il possibile 11 vede Dybala e Douglas a supporto di Higuain : La Juventus, nonostante sia solo all'inizio di luglio, è già pronta a lottare per vincere la Serie A. Massimiliano Allegri ha disposizione una squadra che si candida a vincere per l'ottava volta consecutivo lo scudetto. Le altre si stanno attrezzando, si stanno rafforzando ma, attualmente, appaiono ancora lontane dal livello dei bianconeri. Quella della Vecchia Signora è una rosa molto profonda, dotata di titolari e riserve di primo livello. ...

Valdano : 'Juventus da Champions - Dybala il futuro' : MOSCA - Staresti seduto per ore ad ascoltarlo, a guardarlo gesticolare: normalmente, a un ex campione del mondo, faresti 1000 domande. Con Jorge Valdano non serve: è lui a instradarti, a metterti sulla retta via, a farti capire ciò che conta e ciò che no, nel fùtbol del terzo millennio fatto di troppa ...

Juventus - Allegri fa infuriare i tifosi bianconeri : “Dybala andrà in una… grande squadra” : Massimiliano Allegri ha parlato del futuro di Paulo Dybala, sottolineando come tra qualche anno si trasferirà in una grande squadra Una dichiarazione che farà certamente discutere. Il protagonista? Massimiliano Allegri, che ha paventato la possibilità di un addio di Paulo Dybala alla Juventus. L’allenatore livornese ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, svelando come l’argentino vuole fare grandi stagioni prima di ...

Juventus - Antonella Cavalieri : “ecco perchè è finita con Dybala” [FOTO] : 1/11 Antonella Cavalieri ...

Mondiali Russia 2018 – C’è la firma di Paulo Dybala su un contratto - ma non si tratta del rinnovo con la Juventus… : Paulo Dybala ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, che fornirà all’argentino le nuove scarpe già a partire dai Mondiali 2018 Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma dell’argentino arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo ...

Juventus - Dybala svela il suo sponsor tecnico : sarà Adidas : È la mia prima Coppa del Mondo, un sogno diventato realtà ho qualcosa di molto speciale dell'Adidas da presentare'.

Juventus - “Don Balon” insiste : Dybala+100 milioni per CR7 : Juventus, “DON BALON”- La Juve è pronta a sferrare un attacco clamoroso nei confronti di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la società bianconera sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala pur di arrivare al talento portoghese. […] L'articolo Juventus, “Don Balon” ...

Calciomercato Juventus - Dybala verso l’addio? Forte pressing del PSG : Calciomercato Juventus- Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Torino. Lo scrive l’edizione online di As, riprendendo una notizia pubblicata da Paris United, giornale vicino alle sorti del Paris Saint-Germain. Il giornale francese rivela come all’inizio della scorsa stagione Dybala avrebbe dato mandato al proprio procuratore di sondare il terreno e verificare se vi fossero le condizioni per un trasferimento in un grande ...

Dybala chiama Pogba alla Juventus : "Rivoglio Paul in bianconero" : Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite e la dirigenza della Juventus sta lavorando duramente per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione ...

Calciomercato Juventus - l’idea folle di Dybala : “sarebbe bello se tornasse Pogba” : Calciomercato Juventus- Paulo Dybala si è confessato ai microfoni di Tyc Sports, tra i tanti temi affrontati dal numero dieci della Juve anche il suo rapporto con Paul Pogba. “Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l’Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento ...

Juventus - Dybala spinge per il ritorno di Pogba : "Sarebbe bello giocare di nuovo insieme" : "Pogba? Sarebbe bello tornare a giocare insieme, non avremmo più bisogno di fare le videochiamate". Così Paulo Dybala a Tyc Sports a proposito di un ritorno del centrocampista francese alla Juventus. ...

Juventus - Dybala : 'Sarebbe bello se Pogba tornasse in bianconero' : Giovani, stessa età, entrambi fenomeni. E praticamente anche lo stesso nome. Paulo Dybala e Paul Pogba hanno giocato insieme nella Juventus una sola stagione, quella 2015/16, ma è bastata per ...

Pogba - assist da Dybala : 'Torna alla Juventus così smettiamo di videochiamarci' : TORINO - Pogba alla Juventus non è un sogno che appartiene soltanto ai tifosi. L'ultimo assist in ordine di tempo per un ritorno del centrocampista a Torino viene fornito direttamente da Paulo Dybala .