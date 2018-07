Juventus | Borsa scommette su voci arrivo Ronaldo | +7 | 8%

Continua l’effetto CR7 in borsa : Juventus +6 - 51% - Exor +2 - 34% : Prosegue l’effetto CR7 in borsa: le voci sull'acquisto del portoghese Continuano a far crescere il valore del titolo Juve. L'articolo Continua l’effetto CR7 in borsa: Juventus +6,51%, Exor +2,34% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Ronaldo - è boom in borsa : il titolo vola a +7 - 27% : TORINO - Sono bastate le prime conferme alle indiscrezioni su Cristiano Ronaldo per generare subito benefici in borsa per la Juventus . Il titolo bianconero, che già nei giorni scorsi stava lievitando,...

Juventus - lo scudetto non scalda la borsa : apertura in negativo : Il settimo titolo consecutivo per la Juventus non scalda la borsa. Dopo oltre un’ora dall’apertura di Piazza Affari, infatti, titolo del club bianconero è in negativo. Dopo un avvio del tutto piatto, con i primi scambi Piazza Affari ha preso un’intonazione marginalmente negativa: la borsa italiana cede lo 0,12%, con gli operatori ancora sostanzialmente indifferenti […] L'articolo Juventus, lo scudetto non scalda la borsa: ...