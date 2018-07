Juve Stabia - Debiti per 4 milioni di euro Manniello | «Ma il titolo vale almeno 1

Iscrizioni Serie C - la Juve Stabia presenta domanda ma senza fideiussione : Iscrizioni Serie C – S.S. Juve Stabia informa che questa mattina ha presentato presso gli uffici della Lega italiana calcio professionistico la documentazione necessaria all’iscrizione per il campionato di Lega Pro 2018/19, mancante tuttavia della necessaria fideiussione che, come già segnalato, non sarà presentata dall’attuale proprietà. Per sanare questa inadempienza, fondamentale ai fini della partecipazione al prossimo ...

Video/ Reggiana Juve Stabia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C play off) : Video Reggiana Juve Stabia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida per il primo turno nazionale dei play off di Serie C. Granata ai quarti.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:12:00 GMT)

Probabili Formazioni Reggiana-Juve Stabia - Serie C-Play Offs ottavi di finale 23-05-2018 : Reggiana-Juve Stabia si affronteranno mercoledì 23 Maggio alle ore 20.30 per i play Offs di Serie C, ci attende un grande match. La Juve Stabia dopo aver battuto la Virtus Francavilla per 4-3, si gioca il tutto per tutto per passare il turno contro la Reggiana, vittoriosa sul Bassano per 1-0. Il turno di andata delle due squadre era terminato 0-0, con molte occasioni da una parte e dell’altra, ma i due portieri e l’equilibrio ...

Diretta / Juve Stabia Reggiana (risultato finale 0-0) streaming video e tv : pari a reti inviolate : Diretta Juve Stabia Reggiana info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, si gioca il 1^ turno nazionale playoff Serie C (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:18:00 GMT)

