Jovanotti e Ghali hanno cantato insieme “Cara Italia” al Forum di Milano

Il duetto di Jovanotti e Ghali in Cara Italia al Forum di Assago : video dalla festa di fine tour : Il duetto di Jovanotti e Ghali è arrivato nel corso dell'ultimo concerto nei palazzetti. Jovanotti al Forum di Assago (Milano) ha chiuso il tour mercoledì 4 luglio 2018 con una grande festa che ha accolto una guest star d'eccezione: Ghali, giovane rapper Italiano, ha cantato Cara Italia in duetto con Jovanotti, brano jingle dello spot Vodafone e sigla di Love Dilemma (programma di Real Time), da tempo in cima nelle classiche Italiane. In ...