Jerry Calà si schiera con il governo | la doppia libidine coi fiocchi di Di Maio

Di Maio - Jerry Calà e la 'doppia libidine' (coi fiocchi) : Bisogna essere nati alla fine degli anni '60 o all'inizio dei '70 per cogliere appieno la citazione di Luigi Di Maio che sta mandando ai matti i social network. Oppure essere dei cultori del trash cinematografico, quello riportato in auge alla fine degli anni '90 quando mentre Salvatores era campione di incassi e di Oscar c'era chi rimpiangeva 'Pierino', Bombolo e compagnia. Ma vediamo cosa ...

Di Maio condivide il post di Jerry Calà contro il PD : Luigi Di Maio (o il suo social media manager, speriamo proprio il secondo) questa mattina era evidentemente di buonumore, anche grazie a un tweet di Jerry Calà che ieri sera ha attaccato il PD scrivendo:"Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche"Una battuta evidentemente ...

Jerry Calà : «Quarant'anni a tutta libidine» - lo show per celebrare una carriera in musica e il nuovo singolo - concerto a Roma : Per Jerry Calà l'età è solo un numero. Ha da poco spento 67 candeline , 28 giugno 1951, , eppure ha entusiasmo ed energia da vendere. Attore, regista, showman e cantante Calogero Alessandro Augusto ...

Jerry Calà re dell’estate 2018 con “Un’altra estate che va” : È arrivato il nuovo sound dell’estate ed è “Un’altra estate CHE VA”, il nuovo singolo di Jerry CALA’, distribuito in digitale da Artist First. Il Singolo disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali da venerdì 6 luglio è firmato da Daniele Lazzarin (Danti), Riccardo Garifo (Roofio) e lo stesso Jerry, e segna una nuova collaborazione dopo il successo del brano “OCIO” (ben oltre 4 milioni di views in una settimana) brano ...

Buon compleanno Sabrina Ferilli - Gabriele Mazzoleni - Jerry Calà… : Buon compleanno Sabrina Ferilli, Gabriele Mazzoleni, Jerry Calà… …Mel Brooks, Nora Orlandi, Marco Columbro, Alfredo Cerruti, Allegra Caracciolo, Giovanni dell’Elce, Andrea Benelli, Giuseppe Lumia, Giovanni La Via, Lorenzo Amoruso, Davide Mandelli, Maurizio Domizzi, Mara Santangelo, Valentina Piroli, Karin Knapp, Aimone Alletti, Daniele Mori, Alessio Cragno… Oggi 28 giugno compiono gli anni: Gabriele Mazzoleni, giornalista; Alessandro Mirandoli, ...

Geolocalizzazioni - dopo Alessia Marcuzzi i timori di Eva Henger e la paura di Jerry Calà : ‘Pensavo avessero rapito mio figlio’ : Geolocalizzazioni del cellulare, che passione. dopo la gaffe in diretta da Fabio Fazio di Alessia Marcuzzi (che ha localizzato il figlio Tommaso nel dormitorio delle ragazze, ottenendo poi i rimbrotti comprensibili del 17enne), il settimanale Dipiù ha scatenato il dibattito tra i vip: Geolocalizzazioni sì o Geolocalizzazioni no? Ognuno ha la propria posizione: Jerry Calà ed Eva Henger adoperano le applicazioni apposite per sapere sempre dove ...

Jerry Calà/ Il tour con Una vita da libidine : è ancora il re dell'estate? (Matrix Chiambretti) : Jerry Calà, l'attore continua il tour con "Una vita da libidine": dagli anni settanta ad oggi è ancora il re incontrastato dell'estate italiana? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:04:00 GMT)

Bomber - Canale Nove/ Info streaming del film con Bud Spencer e Jerry Calà (oggi - 12 maggio 2018) : Bomber, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Jerry Calà e Stefano Mingardo, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:00:00 GMT)