J-Ax e Fedez Video | in Piazza del popolo con il tormentone estivo Italiana

Bloccato un video di Fedez su Instagram a scopo commerciale - una decisione inedita in Italia : “Non avvertiva gli utenti della pubblicità” : Bloccato un video di Fedez su Instagram dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria: il post pubblicato dal rapper sul noto social network è stato rimosso in breve tempo dall'Istituto in quanto a scopo commerciale. Il video di Fedez su Instagram è stato cancellato ieri in quanto il rapper non ha riportato nella descrizione il consueto hashtag che avverte della presenza di un prodotto sponsorizzato, ovvero #advertising, com'è solito fare (e con ...

Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix - il dj dorme sul divano della coppia dopo il concerto a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix nel loro appartamento di Milano! Il noto dj originario dell'Olanda ha fatto tappa venerdì 29 giugno a Milano per un unico concerto all'Ippodromo di San Siro. Come accadde lo scorso anno, Fedez ha raggiunto il dj dietro le quinte dell'evento: proprio nel 2017 fu il rapper italiano ad insegnare a Martin Garrix l'ormai celebre frase "130 Martin Garrix si vola", tratta da un esilarante video di un ...

Il vomito di Leone diventa virale - Fedez suscita il rigurgito del figlio facendogli ascoltare le sue canzoni : il VIDEO esilarante : Fedez lavora a delle nuove canzoni e le fa ascoltare alla futura moglie Chiara Ferragni, la reazione di Leone è da… vomito! Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori di Leone il 19 marzo di quest’anno. Le foto ed i VIDEO giornalieri sui social del primogenito della coppia si sprecano, tanto che il bebè è diventato una star amata da tutto il popolo di Instagram e non solo. Un VIDEO, però, ha reso ancor più simpatico il dolce ...

Chiara Ferragni ascolta la nuova canzone di Fedez e si commuove - Leone rigurgita. Il video è virale : "Divergenze di opinione" sul nuovo album di Fedez. Nel video postato su Instagram proprio dal rapper milanese, Chiara Ferragni si commuove dopo aver ascoltato una sua canzone inedita....

Chiara Ferragni e Leone ascoltano le nuove canzoni di Fedez ma la reazione del figlio è esilarante (video) : Chiara Ferragni e Leone ascoltano le nuove canzoni di Fedez in anteprima: la reazione del neonato è esilarante! Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve videoclip, in cui ritrae la blogger e il figlio mentre ascoltano i brani del rapper che saranno contenuti nel prossimo disco d'inediti. E mentre la reazione della fidanzata è delle più dolci, commossa e con gli occhi lucidi, non si può dire lo stesso del piccolo Leone, in ...

“Ci stai fregando”. Boom! Fedez nei guai : la pesante accusa scatena il caos. Il video rivelazione corre sul web : La faida fra rapper non accenna a placarsi. Uno scontro ai vertici del gioco, una lite che ha catturato l’attenzione di quasi chiunque all’interno della comunità hip hop. Stiamo parlando di Fedez e Marracash, esponenti del rap italiano che dal 2017 battibeccano e litigano a suon di interviste, video, meme e foto social. La discussione tra Fedez e Marracash – che coinvolse poi anche Guè Pequeno, e in un primo momento ...

Marracash e Fedez - nuovo botta e risposta : 'I testi me li scrivo da solo' (VIDEO) : Nei giorni scorsi Marracash ha rilasciato un'interessante intervista, durante la quale gli è stato chiesto un parere sull'incredibile successo ottenuto da Fedez – artista con il quale l'autore di 'Status' non è in buoni rapporti, ormai da tempo – negli ultimi anni. Nel rispondere alla domanda il King Del Rap ha lasciato intendere che il collega, impegnato come è nelle sue innumerevoli attivita', difficilmente potrebbe avere il tempo di scrivere ...

Chiara Ferragni senza veli in un video di Fedez : lui lo rimuove e si scusa (Video) : Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, sembra essere finito all'interno di una nuova e clamorosa gaffe piuttosto piccante. Durante una delle sue solite storie su instagram, il rapper, avrebbe ripreso la futura moglie mentre riposava, distesa sul letto, senza mutandine. Ciò che Chiara aveva indosso, da quello che si può notare dalle fotografie e dai video pubblicati, era un semplice vestitino di colore azzurro. Una situazione parecchio ...

Il video che non doveva finire in rete è social - Chiara Ferragni si arrabbia con Fedez : le dolci scuse del rapper : Fedez pubblica un video di Chiara Ferragni in mutande, ma poi si scusa con la fashion blogger sui social: il gesto galante del rapper Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più affiatati. I due neo genitori hanno avuto però qualche piccolo screzio a causa di una storia Instagram pubblicata dal rapper in cui l’intimo della fashion blogger era in bella vista. Fedez, caricando il video sul social network, non si è accorto che sullo sfondo era ...

Giochi Senza Barriere 2018 – Da Fedez a Pio&Amedeo - la sfida tra sport e divertimento allo stadio dei Marmi di Roma [VIDEO] : Fedez, Pio e Amedeo, Benji & Fede, Bebe Vio e tanti altri Vip allo stadio dei Marmi di Roma per un’edizione speciale di Giochi Senza Barriere Tanti Vip ieri si sono riuniti ieri allo stadio dei Marmi di Roma dove si sono sfidati in Giochi divertenti, con l’obiettivo di raggiungere molteplici scopi, come promuovere la conoscenza e la pratica delle attività paralimpiche in Italia. Fedez, Pio e Amedeo, Benji & Fede, Bebe Vio e tanti ...