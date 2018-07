Ivrea Unesco | ora azioni concrete per lo sviluppo della città

Nuovi siti storici UNESCO 2018 : Ivrea - Italia - : Il progetto industriale e socio-culturale che fu realizzato in città, soprattutto grazie al lavoro di Adriano Olivetti , è unico al mondo. Perché è stata scelta Ivrea? Perché "esprime una visione ...

Ivrea - la città industriale di Olivetti è Patrimonio dell’Unesco : “Ivrea città industriale del XX Secolo”. Con questo titolo il Comitato Unesco, riunito nel Bahrein fino al 4 luglio, ha iscritto ufficialmente la città piemontese tra i siti del Patrimonio Mondiale Unesco, sottolineandone il fascino e il rilievo nella definizione di perfetta realtà urbana derivante dalla rivoluzione industriale del Novecento. A renderlo noto è stato il Ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli, che nel suo ...

Ivrea patrimonio dell’Unesco - no grazie. Olivetti era un’azienda viva - non un monumento : Il danno e la beffa, ma non solo. Così in sintesi potremmo commentare la notizia data entusiasticamente dai giornali della nomina di Ivrea a patrimonio dell’Unesco. Un bel premio dirà qualcuno, un riconoscimento che però va contro lo spirito più profondo e contro la storia di coloro che si voglio premiare. Perché il sito industriale di Ivrea non voleva diventare un’opera d’arte, né un bel monumento, tantomeno un raro castello, o un borgo ...

Ivrea diventa il 54° sito Unesco italiano (grazie alla Olivetti) : (Foto: pixabay.com / danfador) E sono 54. Il 42° Comitato del Patrimonio mondiale Unesco, che si sta svolgendo a Manama (Bahrein) dal 24 giugno al 4 luglio 2018 ha assegnato un altro riconoscimento all’Italia, in questo caso a Ivrea. Nessun Paese al mondo ne ha tanti quanto l’Italia. La Cina, con 52 siti Unesco, ci segue a ruota. Entusiasmo al ministero dei Beni e delle attività culturali, il ministro Alberto Bonisoli ha sottolineato che è “Un ...

Ivrea è patrimonio mondiale Unesco - è 54esimo sito italiano. Rinvio per le Colline del Prosecco : «Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è co...

Ivrea è patrimonio dell'Unesco. Bocciate le Colline del Prosecco - rinvio al 2019 : L'Italia consolida il primato di siti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale con l'iscrizione di "Ivrea, città industriale del XX secolo", e il rinvio al 2019 delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". Lo rende noto la Farnesina.Guarda anche:I 53 siti Unesco in Italia da visitare almeno una volta nella vitaLa delegazione italiana al Comitato del patrimonio Mondiale, guidata dal Sottosegretario agli Esteri Guglielmo ...

