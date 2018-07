Italia primo mercato in Europa delle sofferenze bancarie. Ma incombe l'incognita Gacs (e non solo) : Le banche stanno facendo gli scongiuri: uno dei dossier più caldi sul tavolo del governo Conte è la rinegoziazione con la Commissione europea della cosiddetta Gacs, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. La richiesta di proroga è stata inviata proprio in queste ore da Palazzo Chigi al

Droni - in Italia primo evento sui robot marini e subacquei : Roma, 5 lug., askanews, - Droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l'esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche ...

Salerno : maestra di ruolo licenziata perché senza laurea - è il primo caso in Italia : Proprio mentre il governo stava varando il "decreto dignità", una sentenza della Corte di Appello di Salerno ha stabilito il licenziamento di una maestra elementare quarantenne in possesso del solo diploma magistrale (e dunque senza laurea). È il primo caso in Italia ed è la prima conseguenza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato sui diplomati che, quindi, non potranno più accedere alle graduatorie che fino a poco tempo fa davano diritto ...

Salerno - licenziata maestra con diploma magistrale : primo caso in Italia : Salerno, licenziata maestra con diploma magistrale: primo caso in Italia Salerno, licenziata maestra con diploma magistrale: primo caso in Italia Continua a leggere L'articolo Salerno, licenziata maestra con diploma magistrale: primo caso in Italia proviene da NewsGo.

Fifa 18 : organizzato il primo torneo TOTS F8TAL Italiano! Online l’episodio 5 di INSA! : Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: organizzato il primo torneo TOTS F8TAL italiano! Online ...

L'Asi compie 30 anni - il commento del primo astronauta Italiano : Roma , askanews, - L'Asi, Agenzia spaziale italiana, celebra a Roma il suo 30esimo compleanno, compiuto il 30 maggio 2018, giorno della sua fondazione nel 1988 con la legge 186. Il commento di Franco ...

Licenziata la maestra diplomata : a Salerno il primo caso in Italia : La beffa della maestra scuote il mondo della scuola. 'Per l'effetto, è risolto con effetti immediati il rapporto di lavoro instaurato', scrive l'Ufficio scolastico provinciale che ha dato esecuzione ...

Licenziata la maestra diplomata : a Salerno il primo caso in Italia : La beffa della maestra scuote il mondo della scuola. 'Per l'effetto, è risolto con effetti immediati il rapporto di lavoro instaurato', scrive l'Ufficio scolastico provinciale che ha dato esecuzione ...

Licenziata la maestra diplomata : a Salerno il primo caso in Italia : La beffa della maestra scuote il mondo della scuola. 'Per l'effetto, è risolto con effetti immediati il rapporto di lavoro instaurato', scrive l'Ufficio scolastico provinciale che ha dato esecuzione ...

Licenziata la maestra diplomata : a Salerno il primo caso in Italia : A Salerno la prima maestra in Italia con diploma magistrale Licenziata. Una sentenza della Corte di Appello di Salerno fa tremare il mondo delle maestre diplomate escluse dalle graduatorie ad...

Efficienza energetica - l'Italia - con la Germania - al primo posto nel mondo : C'è l'Italia, insieme alla Germania, al primo posto dell'ultima classifica mondiale sull'Efficienza energetica, The 2018 International Energy Efficiency Scorecard , documento completo allegato in ...

AUTOTRAPIANTO DI ISOLE NEL PANCREAS/ Primo caso in Italia : così un 19enne eviterà il diabete : AUTOTRAPIANTO di ISOLE del PANCREAS, Primo caso in Italia: cellule per l’insulina traslocate dal PANCREAS al fegato. Un intervento all'avanguardia eseguito da un'equipre bresciane e milanese(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Wimbledon 2018 - Sonego fuori al primo turno. Tutti i risultati degli Italiani : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

Primo annuncio per Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo : parla la divisione Italiana : Stiamo vivendo ore molto intense per chi possiede un Huawei P10 Lite, in primis in riferimento a chi ha scelto la variante no brand, senza dimenticare quelle marchiate Vodafone e TIM. Lo scorso weekend è stato caratterizzato da grande incertezza in merito al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, indipendentemente dalla versione che il pubblico italiano ha deciso di acquistare in questi mesi. Tra sporadiche segnalazioni e assenza di riscontri ...