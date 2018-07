Italia-Libia | incontro ministro Salvini e vicepremier Maiteeq | collaborare per fine

Migranti : Conte - dall’Italia 12 unità navali alla Libia : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Dall’Italia dodici motovedette destinate alla Libia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sul dl dignità in corso a Chigi in cui ha fatto il punto, più in generale, sui provvedimenti varati ieri dal cdm. “Il tema immigrazione e’ sotto la nostra costante attenzione”, ha rimarcato il premier. Il decreto approvato nella riunione di ...

Migranti - piano commissione Italia-Libia : 23.47 Un piano di rafforzamento urgente delle forze libiche è stato messo a punto in una riunione della commissione bilaterale italo-libica a Tripoli. Il programma, definito 'piano Salvini', prevede la fornitura di gommoni, equipaggiamenti, veicoli e altro materiale per Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche. L'Italia donerà alla Libia 10 motovedette della Guardia costiera e due unità navali della Finanza e stanzierà circa 1,4 ...

Haftar prepara le contromosse contro "l'ingerenza Italiana" in Libia : Non è una astratta questione di principio legata alla rivendicazione di una inviolabile sovranità nazionale. Per l'uomo-forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, "l'ingerenza italiana" negli affari interni della Libia, è qualcosa di ben più concreto e ravvicinato: una minaccia per le sue mai celate ambizioni di diventare il dominus interno, capace di porre fine al caos armato libico. Ma sulla sua strada, l'ex ...

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento Italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'Italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Libia - l'Italia rassicura Haftar : nessuna base militare a Sud : L'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Perrone, con un nuovo messaggio su Twitter ha ribadito che 'non ci saranno né postazioni militari né operazioni militari' italiane 'nel sud della Libia'. '...

Migranti - allarme Oim "In Libia 10mila in condizioni estreme"/ Marina libica "Con Italia collaborazione forte" : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Migranti - Merkel : impossibile accordo con Italia. Libia : più mezzi | : La cancelliera tedesca torna così sull'ultimo Consiglio europeo: "Roma vuole ottenere prima una riduzione degli arrivi". Intanto il ministro dell'Interno Seehofer non accetta la proposta sui ...