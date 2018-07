Istituto Superiore Sanità * autocertificazione vaccinazioni obbligatorie | ' l' importante

L'Istituto Superiore di Sanità risponde a Salvini : "Senza vaccini - le malattie rare mortali ricompaiono" : "Se le persone non si vaccinassero, in breve tempo comparirebbero di nuovo malattie diventate poco frequenti, come la la difterite, la pertosse, il morbillo, la parotite". È così che L'Istituto Superiore di Sanità risponde alle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in mattinata, ai microfoni di Radio Studio54, emittente toscana, affermava che "dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi". Parole ...

Tra bufale e falsi miti - 150 luoghi comuni smascherati dall’Istituto Superiore della Sanità : Sono 150 le bufale smascherate dall’ISS e il rischio di mala informazione è altissimo se si pensa che un italiano su tre naviga in Rete proprio per ottenere informazioni (il 90% lo fa proprio per cercare informazioni su patologie specifiche). Tra le tante informazioni errate ne sono state individuate 150 tra quelle che girano maggiormente sul tema della salute. Ad ogni informazione ingannevole l’ISS ha aggiunto la spiegazione ...

Santa Fe - sparatoria in una scuola superiore. L'Istituto è in lockdown : sparatoria in corso in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. Lo riportano i media Usa, senza riferire per ora altri dettagli. La scuola è in lockdown. Testimoni hanno raccontato alla Cnn di aver visto un uomo armato entrare in una classe e iniziare a sparare."Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ha iniziato un lockdown (la procedura di isolamento ...