Islam | Sesto San Giovanni vieta il burqa negli uffici pubblici

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018)Sani veli più pesanti. "D'ora in poi,edifici, èto l'ingresso col volto coperto - ha annunciato ieri il sindaco, Roberto Di Stefano (Forza Italia) - La norma è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana e segue la legge regionale sul tema.to,comunali, l'accesso a chi porta il casco, passamontagna,e nijab".Da oggi, quindi, nel popoloso Comune del Nord Milano non si potrà più entrare in uno sportello comunale con un velo che copra il volto, mentre non vieneto - a quando risulta - il più discreto "hijab", il velo che più frequentemente viene utilizzato nelle strade e nei quartieri più densamente abitati da residenti arabo-musulmani. Con questa norma regolamentare l"amministrazione comunale di, secondo Comune del Milanese per numero di abitanti, segue le disposizioni adottate due ...