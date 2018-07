Io | la mia malattia e il patto spezzato

Anemia - globuli rossi faro per scovare la malattia/ Lenti di ingrandimento per la diagnosi : Anemia, globuli rossi faro per scovare la malattia: Lenti di ingrandimento per la diagnosi, ecco la scoperta del Consiglio nazionale delle ricerche di Pozzuoli (Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:02:00 GMT)

Malattia X : storia del misterioso virus che potrebbe scatenare la prossima pandemia : Rappresenta una potenziale minaccia globale. Occorrono piattaforme tecnologiche per avere vaccini pronti in poco tempo

La storia di Bianca : “27 anni per dare un nome alla mia malattia” : Quello che all'inizio sembrava un semplice mal di schiena, è poi diventato, con il passare del tempo, una vera e propria 'Bestia nera'. ...

Gf - Mariana s'infuria con Lucia : "Mi prendevi in giro per il cibo. Ma tu sapevi della mia malattia" : Lucia Bramieri è stata eliminata dalla casa del Gf Nip e, una volta arrivata in studio, ha potuto vedere i suoi momenti peggiori e migliori di questo mese di programma. Ma come spesso capita in questi ...

Mariana Falace e l'anoressia/ Contro Lucia Bramieri : "Sapevi della mia malattia eppure..." (Grande Fratello) : Mariana Falace e l'anoressia: Contro Lucia Bramieri, "Sapevi della mia malattia eppure...". Lo sfogo della concorrente eliminata nell'ultima puntata del reality show. (Grande Fratello)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:12:00 GMT)

CESARE BOCCI : "mia MOGLIE PIU FORTE DELLA MALATTIA"/ Il vincitore di Ballando : "Daniela donna straordinaria" : CESARE BOCCI: "Mia MOGLIE più FORTE DELLA malattia", queste la parole del vincitore di Ballando con le stelle, che racconta la malattia che ha colpito la MOGLIE Daniela Spada(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:29:00 GMT)

Alfonso Signorini e la leucemia/ "Nessuno sapeva niente - la malattia mi ha insegnato il valore delle cose" : Alfonsi Signorini: “Barbara d'Urso? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash”. Il giornalista parla anche della malattia e della scoperta della leucemia.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:56:00 GMT)

Alfonso Signorini parla della sua malattia : «La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose» : «La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose». Sono queste le parole di Alfonso Signorini che, per la prima volta, ha deciso di parlare della malattia che lo ha colpito....

“La fibrosi cistica mi ha portato via mia moglie e nostro figlio. E ora cammino per raccogliere fondi contro questa malattia” : Quello di Christian Cappello è un racconto in cui solitudine e condivisione si rincorrono, s’invertono le parti, giocano a creare una trama migliore. Dopo aver perso la sua compagna Marta e il bambino che aspettavano nel dicembre del 2015, Christian è partito per provare a dare un senso al dolore. Il suo non poteva essere un viaggio qualunque, doveva essere un viaggio speciale. E così è stato: un giro dell’Italia a piedi per raccogliere ...

12 Maggio : giornata della Fibromialgia - la malattia dell’infelicità dolorosa : Sabato 12 Maggio si celebra la giornata mondiale della Fibromialgia, termine medico scientifico con il quale si definisce una sindrome che determina un aumento della tensione muscolare con rigidità e dolori diffusi un po’ in tutto il corpo. Tale patologia provoca un dolore cronico ai muscoli, ai tendini ed ai legamenti accompagnato da una generale debolezza, insonnia, aumento della sensibilità, stati di ansia e depressione. La Fibromialgia è una ...