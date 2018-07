“Io il vero padre di Naike Rivelli? Ecco la verità” Parla il ‘sospettato’ | tace Ornella

caffeinamagazine

: #Salvini: Confindustria non rappresenta il vero mondo delle imprese, io penso alle piccole imprese, ai 'PICCOLI'. I… - matteosalvinimi : #Salvini: Confindustria non rappresenta il vero mondo delle imprese, io penso alle piccole imprese, ai 'PICCOLI'. I… - RobertoBurioni : I vaccini non servono e talvolta sono pure dannosi. Perché non è vero ce lo spiega oggi una mamma, Amalia Cozzolino… - shirIeypoppy : @ourlittletalks_ Noooo per me è stato traumatico, un cartone con un titolo del genere suggeriva una storia zucchero… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) “Ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suoe ora non sa di chi sia figlia”. Così Paola Perego, lungo le colonne de Il Messaggero, aveva anticipato così lo scoop della trasmissione Non disturbare su. Aggiungendo poi che: “Sua madre,Muti, non ha saputo darle una risposta”. Da quando il polne si era sollevato pernon c’era più stato un attimo di tranquillità dopo che per anni José Luis Bermúdez de Castro Acaso, un produttore cinematografico che tutti i media indicavano come papà dell’attrice. Castro che, da parte sua, non ha mai voluto riconoscerecome figlia. “Mia madre si è separata da mioin modo burrascoso, perché lui le aveva tenuto nascosto di avere una moglie Non ha voluto riconoscermi, ma non me ne faccio un cruccio, non posso mica ...