Inter | presentato Politano | ' Qui per togliermi qualche soddisfazione Ronaldo? Un bene

Caso Memar - Casucci - Lega Nord - : 'Presentato un atto per spingere la Regione a Intervenire' : ... Segretario comunale leghista, che sottolinea come il partito sia, da sempre, molto attento alle problematiche territoriali Legate al mondo del lavoro. "E' fondamentale-precisa Casi- che tutti si ...

L’Inter ha presentato la sua nuova maglia : È la ventesima prodotta da Nike, che per festeggiare la sponsorizzazione si è ispirata alle maglie delle stagioni 1998/99 e 2010/11 The post L’Inter ha presentato la sua nuova maglia appeared first on Il Post.

Internazionali BNL d’Italia - presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città” : Internazionali BNL d’Italia, presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città”. Lo Sport in periferia: dal 14 al 20 maggio tre campi per il Minitennis a disposizione dei cittadini. oggi martedì 15 maggio si è svolta, presso la Sala Consiliare del III Municipio in Piazza Sempione 15, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tennis in Città” 2018. Presenti al tavolo dei relatori l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Un avvocato ha presentato un esposto per frode sportiva su Inter-Juventus : Il 2-3 con il quale si è conclusa Inter-Juventus? lo scorso 28 aprile è stato uno dei risultati più decisivi di quest'ultima fase di campionato, rendendo lo scudetto ancora più a portata di mano per i bianconeri e allontanando dai nerazzurri la Champions League. Non solo uno dei più decisivi ma anche dei più contestati, per le discusse decisioni dell'arbitro Daniele Orsato, ...

Un avvocato ha presentato un esposto per frode sportiva su Inter-Juventus : Il 2-3 con il quale si è conclusa Inter-Juventus Marra è intervenuto prima a 'La Zanzara', dove la sua iniziativa è stata accolta con scetticismo, nonché con il consueto sarcasmo, dai conduttori ...

