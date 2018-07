Inter | Lautaro Martinez | Milito mi ha spiegato che cos' è l' Inter

Lautaro Martinez all'Inter/ Contratto di 5 anni : giocherà con Icardi o... lo sostituirà? : Lautaro Martinez all'Inter, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 23:13:00 GMT)

Calciomercato - Lautaro Martinez all’Inter : “non vedo l’ora di iniziare” : “Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l’ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter Tv, di Lautaro Martinez, nuovo acquisto del club nerazzurro.” Aspetto – aggiunge Martinez – di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. È molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante ...

Ufficiale - Lautaro Martinez all’Inter : ecco le cifre dell’operazione : L'attaccante argentino classe '97 ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno del 2023. Arriva dal Racing Club di Avallaneda. L'articolo Ufficiale, Lautaro Martinez all’Inter: ecco le cifre dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - ufficiale Lautaro Martinez : le prime parole da nerazzurro : Lautaro Martinez è un calciatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato il colpo in giornata, ecco il saluto dell’argentino Lautaro Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino ha sottoscritto con il club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023. L’attaccante argentino, alto 174 centimetri, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e ...

Recoba ci crede : «Inter - tra un anno assalto allo Scudetto. E Lautaro...» : Le parole del Chino Recoba in un'intervista con La Gazzetta dello Sport in cui commenta l'ottima stagione dei nerazzurri di Spalletti

Calciomercato - Tevez : 'Lautaro Martinez impressionante - ricorda me. Farà impazzire l'Inter' : Lui l'Italia la conosce bene, in Serie A è stato infatti grande protagonista con la maglia della Juventus, e anche per questo le sue parole rappresentano ancora di più una dolce melodia per i tifosi ...

Tevez esalta Lautaro : 'E' fortissimo - ricorda me. Inter - ti farà impazzire!' : Poi il ritorno in patria, in quel Boca dove si rivelò al mondo, l'esilio dorato in Cina e il definitivo ritorno alla Bombonera. Carlos Tevez , stella degli Xeinezes , 34enne attaccante argentino, ...

Serie A - Inter : da Ronaldo a Baggio e Sneijder - il peso della 10 per Lautaro Martinez : Essendo stata lasciata libera da Joao Mario, volato in Premier a gennaio, non c é stato bisogno di "scipparla" a un compagno. La maglia numero 10 era vacante e da metà luglio ornerá la schiena di ...