‘Insieme per l’acqua’ | al via campagna Acea

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Al via, da domani, 6 luglio, ‘Insieme per l’acqua’, la nuovainformativa divolta a sensibilizzare i cittadini al corretto e consapevole utilizzo della risorsa idrica, al contributo che ciascuno di noi può fornire per salvaguardarla e all’impegno assunto proprio dal Gruppo per la sua preservazione, grazie agli investimenti fatti nella gestione e nella manutenzione delle proprie infrastrutture. Laverrà preannunciata da un teaser con protagonista il nostro pianeta che inizia a desertificarsi, mentre le lancette di un orologio scorrono e ricordano che è necessario intervenire in fretta, visto che l’acqua sta diventando un bene sempre più prezioso e non così abbondante come un tempo. Recenti dati elaborati dall’Onu sottolineano, infatti, che circa due miliardi di persone nel mondo hanno difficoltà ...