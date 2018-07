Iniziano i quarti | chi arriverà in fondo al Mondiale?

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : 5 giugno. Iniziano i quarti di finale - In campo Zverev-Thiem - attesa per Cecchinato-Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 di martedì 5 giugno. Oggi Iniziano i quarti di finale. L’attesa è tutta per Marco Cecchinato, che sfiderà Novak Djokovic. Un match che il giocatore siciliano, che prima di questo torneo non aveva mai passato un turno in uno Slam, si è guadagnato grazie ad uno straordinario cammino, culmine dell’evidente salto di qualità compiuto dall’inizio della stagione sulla ...