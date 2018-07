Inizia la stagione del Genoa | tante novità per Ballardini

Udinese : Inizia la nuova stagione per i bianconeri : Comincia ufficialmente oggi la nuova stagione dell’Udinese calcio. I giocatori bianconeri sono attesi a Udine entro la mezzanotte per dare il via al raduno. Fanno eccezione Stryger Larsen, Behrami e Hallfredsson che hanno prolungato la stagione con le loro Nazionali impegnate ai Mondiali. Da domani a domenica per i giocatori sono in programma visite mediche e test fisici e atletici a scaglioni predisposti in maniera individualizzata ...

Cagliari : Inizia la nuova stagione per i sardi : Il Cagliari è pronto a ricominciare: primo appuntamento questa mattina ad Assemini tra saluti e abbracci tra vecchi e nuovi rossoblù. Poi pranzo tutti insieme e nel pomeriggio partenza ad Aritzo, località montana a in provincia di Nuoro sede del pre-ritiro che poi proseguirà in Trentino, a Pejo Sono 26 i convocati, più due calciatori dell’Olbia (Daniele Ragatzu e Luca Iotti). Non c’è Cossu, il cui contratto è scaduto il 30 ...

Inizia la stagione del Benetton Rugby : tra gli obiettivi da centrare il Guinness PRO14 e l’European Rugby Challenge Cup : Una nuova stagione tutta da gustare quella del Benetton Rugby, i biancoverdi a Treviso E’ ufficialmente Iniziata stamane la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby, durante la quale il club biancoverde sarà impegnato in Guinness PRO14 e nell’European Rugby Challenge Cup. La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime tre settimane con sessioni di allenamento doppie da lunedì al mercoledì e ...

Spal - il 5 luglio Inizia la nuova stagione : La nuova stagione della Spal, la seconda consecutiva in Serie A, inizierà giovedì 5 luglio col raduno a Ferrara. Tre giorni di test e visite mediche, poi la partenza per il ritiro di Tarvisio (Udine) dove la formazione biancazzurra rimarrà quattordici giorni (dall’8 al 21 luglio). Tre le amichevoli in agenda (sabato 14, mercoledì 18 e sabato 21) contro formazioni locali ancora da individuare. Anche quest’anno, la preparazione ...

FareperCatanzaro e Cambiavento : 'Iniziata nuova stagione di finanziamento delle sagre di quartiere' : ... ma una critica del genere susciterebbe l'ira funesta del prode Abramo, sindaco meraviglioso che tutto il mondo ci invidia e che da anni trascina Catanzaro in vetta ad ogni classifica sulla ...

Ceriale - a Peagna la stagione teatrale Inizia con "Tango" di Francesca Zanni : ... con inizio alle ore 21,30, ad ingresso gratuito, la Pro Loco di Ceriale, con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune, apre la stagione estiva degli spettacoli presso l'...

Solstizio d’estate - perché oggi Inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Tennis - quando torna Roger Federer? Inizia la stagione sull’erba - lo svizzero sarà a Stoccarda : Roger Federer è pronto per tornare in campo! Il Maestro sarà infatti impegnato nel torneo di Stoccarda che scatterà domani 11 giugno. Lo svizzero non gioca da quasi tre mesi, cioè da quando perse contro Kokkinakis a Miami decidendo così di non partecipare al Roland Garros vinto oggi pomeriggio dal suo eterno rivale Rafael Nadal. L’elvetico sarà impegnato sull’erba della città tedesca, replicando così la programmazione del 2017 che si ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sbagliato Iniziare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

Allegro Con Brio : Inizia la stagione - mercoledì 6 giugno alle ore 18.00 concerto di anteprima Long Ago - con i musicisti Fabio Mittino e Bert ... : allegro con Brio è la stagione estiva di spettacoli dal vivo e di cinema all'aperto promossa dalla biblioteca comunale per i mesi di luglio ed agosto. Quest'anno la rassegna inizierà domenica 1 luglio e terminerà domenica 31 agosto, con 18 ...

Stagione estiva Iniziata a Vasto Marina - ma il 'biglietto da visita' va subito migliorato : ... " il primo evento - come sottolineato dall' assessore al Turismo Carlo Della Penna - di una lunghissima estate all'insegna della musica, dello sport e del divertimento ". Richiamati dalla presenza ...

Victor Ros 2 quante puntate sono - quando finisce e quando Inizia la nuova stagione? : Sta per tornare Victor Ros 2: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce sono domande che il pubblico della fiction si sta ponendo in queste ore e abbiamo provato a scoprire ogni dettaglio possibile sulla messa in onda della seconda stagione. Victor Ros tornerà su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione, che a dire il vero non è stata molto fortunata: magari gli ascolti bassi erano dovuti al periodo della messa in onda, ...

