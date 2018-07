Industria 4.0 - Italia rimessa in moto : ANSA, - FABRIANO, ANCONA,, 5 LUG - "Finalmente il paese si è rimesso in movimento dopo 15 anni e un po' distrazione. Il piano Industria 4.0 è stato un segnale forte che il governo e il sistema delle ...

Sidoli (Philip Morris Italia) - con Industria 4.0 via gap tra colletti bianchi e blu : Milano, 3 lug. (Adnkronos) – “Siamo in un’era nella quale l’industria 4.0 rende possibile sconfiggere il gap di genere ed eliminare la tradizionale distinzione tra blue collars e white collars”. A dirlo Eugenio Sidoli, presidente e ad di Philip Morris Italia, in occasione del Forum dell’economia digitale in corso a Milano. “Il cuore di Industry 4.0 è l’aggiornamento delle competenze – ...

Unesco - Ivrea promossa : è il 54esimo sito italiano. 'La città della rivoluzione Industriale di Olivetti' : 'Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti'. Lo ...

ConfIndustria - allarme crescita : "Italia rallenta più del previsto. Serviranno manovre correttive" : Economia. Confindustria avverte che l'economia italiana rallenta piu' del previsto, che e' plausibile che servano manovre correttive da 9 miliardi quest'anno e da 11 miliardi nel 2019, che non e' chiaro come sia possibile conciliare con l'...

ConfIndustria vede rallentamento economia Italia - rischio manovra... : Confindustria vede per il biennio 2018-2019 un rallentamento della crescita economica Italiana e paventa un rischio di manovra correttiva per rispettare i vincoli europei sui conti pubblici.

ConfIndustria : Pil rallenta - Italia rischia manovra correttiva : L'avvertimento arriva dal Centro Studi di Confindustria che, negli ultimi Scenari Economici, vede un rallentamento dell'economia Italiana. 'Nel definire la politica economica in vista della Legge di ...

ConfIndustria : Pil rallenta - Italia rischia manovra correttiva : Ora, secondo il Csc, "molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di alcune misure espansive indicate nella ...

Sull'Industria 4.0 l'Italia inizia a fare sul serio : mercato da 2 - 4 miliardi : Crescono gli investimenti in industria 4.0 delle aziende che stanno puntando sull'avanzamento tecnologico per aumentare produzione e risultati

Sull’Industria 4.0 l’Italia inizia a fare sul serio : mercato da 2 - 4 miliardi : (Foto: Shutterstock) Cresce il mercato dell’industria 4.0 in Italia. Nel 2017 il suo valore è arrivato a toccare i 2,4 miliardi di euro secondo i dati diffusi dall’osservatorio del Politecnico di Milano. Una crescita del 30% rispetto al 2016 dovuta anche agli aiuti forniti dal piano nazionale industria 4.0, varato dal governo Renzi. La metà delle imprese censite (236 in totale, 172 grandi e 64 pmi) ha usufruito degli incentivi (iper ...

Perché in Italia non decolla l’Industria degli insetti commestibili (e non è questione di gusti) : (Foto: Courtesy of DL Novel Food) Se non vedevate l’ora di assaggiare un grillo fritto e aspettavate il 2018 per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, sappiate che il ministero della Salute ha ribadito il divieto alla commercializzazione degli insetti commestibili in Italia. Questo non a causa di battaglie anti-europee, ma semplicemente Perché ai produttori manca l’autorizzazione dell’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza ...

Ilva e Alitalia - ore decisive per le due crisi Industriali : ROMA - In queste ore si incrociano i destini di Ilva e Alitalia. E quelli del commissario Enrico Laghi, protagonista - nella veste di commissario straordinario - di entrambe le crisi che potrebbero ...

Air Liquide firma diversi contratti Industria alimentare in Francia - Italia e Spagna : Negli ultimi 12 mesi, Air Liquide ha firmato nove contratti con vari produttori europei del settore alimentare in Francia, Italia e Spagna per la fornitura della soluzione Nexelia TM for freezing and ...

Air Liquide : firmati contratti per Industria alimentare in Francia - Italia e Spagna : Air Liquide ha annunciato di avere siglato, negli ultimi 12 mesi, nove contratti con vari produttori europei del settore alimentare in Francia, Italia e Spagna per la fornitura della soluzione Nexelia ...

ConfIndustria : Padova-Treviso verso la fusione - sarà la seconda in Italia : Diminuisce invece il clima di fiducia sullo stato dell'economia Italiana tra sei mesi: in miglioramento per il 15,5% , 23,4% nel trimestre precedente, , stabile per il 64,9%.