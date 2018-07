INDEPENDENCE DAY-SASTER - LA NUOVA MINACCIA Su Italia 1 il film con Ryan Merriman oggi

Giuseppe Conte - la gaffe su Twitter : sbaglia a scrivere INDEPENDENCE Day. Poi riscrive il tweet : Sarà il caldo di questi giorni, sarà la radice italiana che rischia di confondere, sarà quel che sarà, fatto sta che l’errore del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è passato inosservato. Il premier ha infatti twittato per ricordare il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano l’Indipendenza: “I più sinceri auguri per la Festa dell’Indipendenza a tutto il popolo americano. Italia e USA sono uniti da uno ...

Un INDEPENDENCE DAY al tempo di Trump e del fermento Dem : Nel film Independence Day,il presidente degli Stati Uniti Thomas J. Whitmore si prepara a sferrare l'attacco decisivo contro la minaccia aliena proprio il 4 luglio, festa nazionale dell'Indipendenza. Con un discorso fatto in un megafono stando in piedi sul retro di un pick-up, il presidente incita i suoi a combattere uniti per salvare non solo l'America, ma il mondo intero.Un discorso attuale come non mai, in un momento storico in cui lo stato ...