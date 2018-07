Incendi | la costa occidentale degli USA continua a bruciare | migliaia di evacuati

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018)no a divampare glisullaStati Uniti:di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gliin atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di uno che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di Salt Lake City, almeno 30 edifici sono stati distrutti. In Colorado sta imperversando il terzoo più grave nella storia dello Stato: in fiamme 381 km quadrati vicino a Fort Garland, circa 330 km a sudovest di Denver. Il rogo ha distrutto oltre 100 case, oltre 2000 sono state evacuate e un migliaio di vigili del fuoco lavora senza sosta per cercare di contenere le fiamme. A causa dell’elevato rischio, le autorità hanno proibito ...