Incendi in Molise | emanato decreto relativo allo stato di grave pericolosità

Incendi in Molise : rogo vicino ai binari - sospesa la circolazione dei treni : treni talia rende noto che il traffico è sospeso dalle 12 sulla linea ferroviaria Pescara-Bari, fra Termoli e Campomarino, in provincia di Campobasso, a causa di un Incendi o nelle campagne vicine ai binari . Sul posto i Vigili del fuoco. L'articolo Incendi in Molise : rogo vicino ai binari , sospesa la circolazione dei treni sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - Incendio in un edificio per l’accoglienza in Molise. Il sindaco : “Non escludo gesto xenofobo” : Doveva ospitare 15 richiedenti asilo il vano di un edificio che è stato distrutto nella notte da un incendio a Pescolanciano, in provincia di Isernia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno sequestrato lo stabile e indagano per incendio doloso. “Non escludo che si possa trattare di un gesto xenofobo“, ha dichiarato il sindaco del Paese, Manolo Sacco. Da quanto si apprende, nei giorni scorsi i cittadini avevano ...