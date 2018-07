In vigore le nuove norme : stop stipendio in contanti - ma non per le badanti : Che sia per combattere l’evasione o per tamponare pratiche scorrette da parte dei datori di lavoro, fatto sta che dal 1° luglio sono entrate in vigore nuove norme sull’utilizzo del contante. Dopo gli acquisti e le pensioni, stavolta tocca agli stipendi. stop agli stipendi pagati in contanti dunque, questa in sintesi la novità normativa in vigore dal 1° luglio. Continua dunque la stretta all’utilizzo del contante che da qualche anno i nostri ...