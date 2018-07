IN VENEZUELA VINCE MATTEO MALUCELLI

Softball - l’Italia vince il Torneo della Repubblica battendo il VENEZUELA al tie-break : L’Italia si è aggiudicata la sesta edizione del Torneo della Repubblica tenutasi sul diamante “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella. Le azzurre hanno vinto il doppio confronto contro il Venezuela : le sudamericane si sono aggiudicate gara-1 per 1-0, la Nazionale di Enrico Obletter ha vinto gara-2 per 3-1, imponendosi al tie-break per la miglior differenza punti e conquistando così il trofeo. Nel primo episodio l’Italia ...

VENEZUELA - le elezioni farsa per fare vincere Maduro. L’opposizione : “Chi vota per lui riceve cibo” : Una farsa per l’opposizione, uno strumento per continuare la rivoluzione bolivariana aperta da Hugo Chavez: domenica 20 maggio in Venezuela si vota per le presidenziali, dove Nicolas Maduro cercherà di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. Senza dubbio il clima questa volta è incandescente. Il paese arriva provato dalla più grave crisi economico e sociale della sua storia recente, da un’inflazione ...