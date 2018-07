In Spagna sono sicuri | Ronaldo ha un accordo con la Juve E il titolo bianconero guadagna

Migranti - la Spagna è il Paese europeo in cui sbarcano più persone. Ma gli arrivi si sono dimezzati rispetto al 2017 : sono 44.629 le persone sbarcate sulle coste di un Paese europeo nei primi sei mesi del 2018, la metà di quelle arrivate nello stesso periodo dell’anno precedente. E lo Stato che ha dovuto sostenere il flusso più importante non è l’Italia, come le recenti vicende delle navi Aquarius e Lifeline inducono a pensare, ma la Spagna. Sulle coste iberiche sono approdate 17.781 persone contro le 16.452 sbarcate nel nostro Paese. ...

Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B : Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B. Nelle ultime decisive partite, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro l’Iran, mentre la Spagna ha pareggiato 2-2 contro il Marocco. Spagna e Portogallo hanno quindi The post Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B appeared first on Il Post.

I cinque uomini condannati ad aprile in Spagna per aggressione sessuale sono usciti su cauzione : In Spagna si è tornati a parlare del caso della “Manada”, cioè del cosiddetto “branco di lupi”, come si chiamavano su un gruppo Whatsapp cinque uomini condannati ad aprile per aver aggredito sessualmente una donna di 18 anni durante la The post I cinque uomini condannati ad aprile in Spagna per aggressione sessuale sono usciti su cauzione appeared first on Il Post.

Nella Spagna dei porti aperti - gli israeliani sono “personae non gratae” : Roma. Con il caso della nave Aquarius, la Spagna del nuovo governo socialista di Pedro Sánchez ha mostrato il suo volto accogliente e aperto. Ma in sordina e lontano dalle telecamere, tutte concentrate nel porto di Barcellona, la stessa Spagna stava diventando la nazione europea più ostile a Israele

Napoli - dalla Spagna sono certi : è fatta per Areola : è fatta PER Areola- dalla Spagna sono certi, Areola sarà il nuovo portiere del Napoli in vista della prossima stagione. A riportarlo è Hector Fernandez, giornalista spagnolo intervenuto ai microfoni di “Onda Cero”. ACCORDO AD UN PASSO Come riporta il giornalista, De Laurentiis sarebbe ormai ad un passo dal portiere francese. Accordo sulla base di […] L'articolo Napoli, dalla Spagna sono certi: è fatta per Areola proviene da ...

Aquarius in Spagna domenica. Matteo Salvini : “Non possono decidere dove finire la crociera” : Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e nave Aquarius ha fatto una sosta tecnica ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera altri viveri e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'Aquarius ha passato l'isola dell'Asinara.Continua a leggere

Real Madrid - Perez : "Spagna assurda". Lopetegui : "Sono stato male" : Impossibile non parlare anche del possibile addio da Madrid di Cristiano Ronaldo: "Per me è il miglior giocatore del mondo e, senza dubbio, per noi è meglio se rimane nel Real Madrid". il presidente -...

Mondiali Russia 2018 - le prime parole di Lopetegui dopo l’esonero : “sono triste - spero che la Spagna vinca” : Julen Lopetegui è stato intercettato all’aeroporto di Krasnodar prima di partire per la Spagna dopo l’esonero arrivato ieri da parte della Federcalcio spagnola l’ormai ex ct delle ‘furie rosse’, Julen Lopetegui, ha lasciato la Russia nel giorno di apertura della coppa del mondo. Il futuro allenatore del Real Madrid, allontanato a 24 ore dall’inizio del mondiale per l’irrituale annuncio dell’accordo ...

Riecco Salvo Veneziano : 'Fortuna che non sono andato al Gf. Aida Nizar? In Spagna la odiano' : 'Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show, com'era previsto all'inizio'. Il Grande Fratello targato Barbara D'Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti e buoni ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

Salvo Veneziano contro il GF : 'Grazie a Dio non ci sono andato. Simone Coccia mi ha querelato - Aida Nizar odiata in Spagna' : MILANO - 'Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show, com'era previsto all'inizio'. Il Grande Fratell o targato Barbara D'Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto ...

