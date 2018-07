In Spagna | ' Ecco quando Ronaldo ha rotto col Real e scelto la Juventus'

Spagna - flop Mondiale : Hierro dice addio - ecco Luis Enrique : Spagna, flop Mondiale- Un flop Mondiale inaspettato e forse totalmente a sorpresa. La Spagna si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Quasi certo l’addio a Hierro. Il ct spagnolo, subentrato al posto di Lopetegui, lascerà il posto ad un C.t di maggiore esperienza. Un nuovo percorso per puntare dritti agli Europei del 2020. LUSI […] L'articolo Spagna, flop Mondiale: Hierro dice addio, ecco Luis Enrique proviene da Serie A News ...

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo ritrovato in Spagna : ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Mondiali Russia 2018 - Spagna vs Marocco : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Il Marocco è già fuori dai Mondiali ma le Furie Rosse devono portare a casa la vittoria per la leadership del loro girone.

Mondiali Russia 2018 - Iran vs Spagna : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Le Furie Rosse di Sergio Ramos devono per forza portare a casa la vittoria dopo il pareggio con il Portogallo.

Igor il russo - ecco i selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna : Le immagini pubblicate dai media iberici sono state recuperate dalla Guardia Civil. Nei selfie che il serbo ha realizzato nel corso della sua fuga si vedono quindi l'arma usata per uccidere tre persone (due poliziotti e un allevatore) a El Ventorillo

Mondiali Russia 2018 - Portogallo vs Spagna : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Ma dalla loro gli undici eroi di CR7, hanno la vittoria degli Europei 2016 e tanta voglia di alzare la coppa più prestigiosa del mondo al ritmo di "We are the champions". Sarà inoltre l'occasione per ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo vs Spagna : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Un duello totalmente iberico tra la nazionale di Cristiano Ronaldo e le Furie Rosse di Sergio Ramos.

Mondiali Russia 2018 - Portogallo vs Spagna : ecco come vederla in chiaro in TV e in diretta Streaming : Un duello totalmente iberico tra la nazionale di Cristiano Ronaldo e le Furie Rosse di Sergio Ramos.

Calciomercato Sampdoria - la bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Migranti - le due facce della Spagna. Ecco perché non può fare la morale all'Italia : Olè Madrid. Viva la España. Si spendono elogi per il governo iberico dopo la decisione di permettere alla nave Aquarius di sbarcare a Valencia. Per il commissario europeo Dimitris Avramopoulos "questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso Stati membri partner". Il presidente socialista della Regione di Valencia, Ximo Puig, punta il dito contro Salvini: "Le sue parole forse ...

Riecco Salvo Veneziano : 'Fortuna che non sono andato al Gf. Aida Nizar? In Spagna la odiano' : 'Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show, com'era previsto all'inizio'. Il Grande Fratello targato Barbara D'Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti e buoni ...

Spagna - ecco chi sono le 11 ministre del nuovo governo Sánchez : Ma chi sono le protagoniste di questa nuova fase politica? In Spagna dalla vicepresidente Carmen Calvo alla ministra dell'Economia Nadia Calviño, i dicasteri più importanti sono nelle mani ...

Spagna - svolta rosa al governo : con il premier Pedro Sanchez ecco 11 donne : Spagna, svolta rosa al governo: con il premier Pedro Sanchez ecco 11 donne La lista dei ministri presentata a Madrid dal segretario del Partito Socialista Operaio comprende 6 uomini Continua a leggere L'articolo Spagna, svolta rosa al governo: con il premier Pedro Sanchez ecco 11 donne proviene da NewsGo.

Spagna - svolta rosa al governo : con il premier Pedro Sanchez ecco 10 donne : La lista comprende: vicepremier e ministro dell'Uguaglianza Carmen Calvo , alla Giustizia Dolores Delgado , alle Finanze Maria Jesus Montero , all'Economia Nadia Calvino , agli Esteri Josep Borrell, agli Interni Margarita Robles , alla Difesa Constantin Mendez , all'Amministrazione Territoriale Meritxell Batet , agli Investimenti José Luis ...