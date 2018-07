In Siria ora si combatte al sud

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati dalla guerra - gestiamo il primo ristorante Siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

Siria De Fazio - l'operazione che le ha stravolto la faccia : 'Stento a riconoscermi' - a chi assomiglia ora : Gli effetti di certe operazioni chirurgiche possono essere imprevedibili, come quello successo alla showgirl Siria De Fazio che si è sottoposta a un'operazione alla mandibola, cambiandole ...

“Stento a riconoscermi”. Siria De Fazio? Ora è un’altra. Trasformata dopo le operazioni : Siria De Fazio è diventata nota quando anni fa ha partecipato al Grande Fratello 9. Ve la ricordate? Classe 1977, campana d’origine e romana d’adozione era entrata nella Casa come ‘mangiafuoco’ rivelando di essere omosessuale e di avere un boa come animale domestico. Tempo dopo il reality, la modella è finita sotto i riflettori per il suo legame con Naike Rivelli. Un legame tormentato, quello con la figlia di ...

Siria : parroco Aleppo - dopo le bombe è ora di ricostruire : dopo il cessate il fuoco del 22 dicembre 2017, Aleppo è ora una città tutta da ricostruire. Nell'assenza delle istituzioni governative e mentre è ancora "alta" la minaccia del fondamentalismo, a ...

Iran - chi è Qasem Soleimani : il signore sciita della guerra che ha salvato Assad e ora dalla Siria spaventa Israele : L’uomo che comanda l’Al Quds Force Iraniana, la più seria minaccia che dalla Siria si affaccia sui confini di Israele e che il presidente Usa Donald Trump definisce un “terrorista”, è ben conosciuto dagli americani, con cui ha collaborato nel 2010 in Iraq e prima ancora in Afghanistan. Qasem Soleimani è un eclettico generale che da venti anni è responsabile di tutte le attività militari dell’Iran, segrete e pubbliche, al di fuori dei ...

Siria : nuova fase di aggressione - ora Israele non si nasconde più : Siria: nuova fase di aggressione, ora Israele non si nasconde più Siria: nuova fase di aggressione, ora Israele non si nasconde più Continua a leggere L'articolo Siria: nuova fase di aggressione, ora Israele non si nasconde più proviene da NewsGo.

Nuovo raid aereo russo in Siria : è ancora strage di civili : Un attacco aereo russo nella provincia di Idlib, nei territorio nordoccidentali della Siria, ha portato alla morte di almeno sei persone e al ferimento di diverse decine, con un'altissima incidenza di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Siria : guerra all’Isis - offensiva Usa. 23 morti - 10 sono bambini (2 maggio) : Ultime notizie, di oggi ultim'ora: Siria, offensiva finale degli Usa nei confronti dell'Isis, "la battaglia sarà difficile ma vinceremo". 23 morti, 10 sono bambini (2 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:45:00 GMT)