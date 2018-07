In Italia oltre 400mila minori testimoni di violenza su madri

Sanità - Confcooperative : oltre 20 milioni di Italiani in difficoltà per curarsi : oltre 20 milioni gli italiani in difficoltà nel gestire la propria salute, tra chi rinuncia alle cure o si indebita per farlo. “Circa 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per difficoltà economiche; oltre 7 milioni si sono indebitati per farlo; 2,8 milioni hanno venduto casa per sostenere le spese per la salute. Sono invece 11 milioni quelli che si sono assicurati per la copertura sanitaria“. Questi i numeri, una rielaborazione ...

Oltre 5 mln di Italiani senza i soldi per le vacanze : Nonostante i segnali di ripresa, la crisi continua a incidere con forza sulla vita degli italiani . Su 8,3 milioni di persone che non partiranno per le ferie estive, il 64% di loro, pari a 5,3 milioni,...

Viaggi : oltre il 20% dei turisti Italiani preferisce lesinare su aereo e alloggio per risparmiare : Viaggiare è tra i piaceri irrinunciabili della vita, ma risparmiare è una prerogativa comune che difficilmente trova eccezioni. Lo conferma un’indagine condotta da momondo – la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel – secondo cui oltre un quinto degli italiani è disposto a risparmiare sul prezzo del biglietto aereo (28%) e su quello del soggiorno (23%), mentre ben il 41% rinuncerebbe allo shopping in loco pur di incidere ...

Meteo - sull’Italia arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Estate - oltre 38 milioni di Italiani si preparano per le vacanze : Teleborsa, - Toglieteci tutto, tranne le vacanze. Sono 38,5 milioni gli italian i che hanno deciso di andare in vacanza nell'Estate 2018 con un leggero aumento dell'1% rispetto allo scorso anno e un ...

Macron : 'Niente centri in Francia' Italia chiude i porti alle Ong Libia : naufragio - oltre 100 dispersi : Migranti, Macron gela l’Italia: "centri solo in Italia-Spagna, non in Francia" - Se e' vero che c'e' stata una svolta di principio sulla condivisione degli sbarchi dei migranti, accolto con... Segui su affarItaliani.it

Canottaggio – Campionati Italiani Under 23 - oltre mille atleti impegnati sul lago di Comabbio : I Campionati Italiani Under 23 scatteranno il 30 giugno e si concluderanno poi il primo luglio sul lago di Comabbio 1001 atleti e 532 equipaggi, sono numeri importanti quelli dei Campionati Italiani Under 23, ragazzi ed esordienti, che scatteranno sabato 30 giugno sul lago di Comabbio, a Corgeno, con le batterie, per poi concludersi con l’assegnazione dei titoli domenica 1 luglio. 113 i club remieri in gara, con la SC Varese che schiera 41 ...

Meteo - l'estate sta per arrivare! Termometro oltre i 30 gradi in tutta Italia a partire da luglio : Si profila, con l'inizio di luglio, la prima vera ondata di calore estiva in Italia, che sarà più persistente al Centrosud e farà registrare picchi di 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Secondo le previsioni dei Meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, "nel corso del fine settimana l'espansione graduale di un promontorio di alta pressione a matrice nord-africana, riporterà condizioni di tempo progressivamente ...

Vacanze : oltre di un terzo degli Italiani (35%) sceglie un viaggio nel Bel Paese : L’alloggio è un aspetto fondamentale del viaggio e oggi è possibile scegliere tra le più varie offerte e possibilità. Sebbene appartamenti e case vacanza siano alternative sempre più diffuse, il primo Hotel Travel Report redatto da momondo – la piattaforma globale per la ricerca di voli, hotel e auto a noleggio – svela che oltre la metà degli italiani (54%) ancora predilige l’hotel come struttura per le proprie Vacanze. “Il soggiorno ...

Istat - oltre 5 milioni di Italiani vivono in povertà assoluta : è il dato peggiore dal 2005 : I dati Istat certificano un aumento delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta: nel 2017 sono quasi 2 milioni le famiglie e oltre 5 milioni gli individui in difficoltà economiche, è il dato più alto dal 2005. A influire sui valori ci sono vari fattori: età, area geografica, istruzione e occupazione.Continua a leggere

