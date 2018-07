In India una missionaria della Carità è stata arrestata per la vendita di un bambino La

10 persone di una famiglia sono state trovate impiccate in un negozio di Delhi - in India : Dieci persone sono state trovate impiccate all’interno di un negozio a Delhi, in India, mentre il cadavere di una donna di 70 anni è stato trovato per terra. I morti fanno tutti parte della stessa famiglia: due fratelli, le loro The post 10 persone di una famiglia sono state trovate impiccate in un negozio di Delhi, in India appeared first on Il Post.

Trovati morti in casa in India 11 membri di una famiglia - 10 erano impiccati e bendati : Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, trovate morte dalla polizia in una casa nel nord della capitale Indiana New Delhi. Si indaga per capire se si siano suicidati o siano stati uccisi. Sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono colpi di arma da fuoco. Dieci erano impiccati al soffitto, il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.Le undici vittime - quattro uomini, tre donne e quattro bambini - ...

India : valanga nell’Arunachal Pradesh - morti 5 agenti di polizia : Una valanga si è staccata nello Stato nord-orientale Indiano di Arunachal Pradesh, provocando la morte di almeno cinque agenti della polizia di frontiera indo-tibetana: la slavina ha travolto il minibus su cui viaggiavano. L’incidente – riferisce l’agenzia di stampa Pti – si è verificato nelle vicinanze della città di Likabali. Quattro degli agenti sono morti sul colpo, mentre un quinto è deceduto dopo il ricovero in un ...

India - tifoso si uccide dopo la sconfitta dell'Argentina : da una partita di calcio al dramma : Un altro pensiero , ritrovato in un suo diario , mette in evidenza quanto il ragazzo suicida avesse basato tutta la sua vita sul sogno calcistico della coppa del mondo : "Messi, la mia vita è ...

Tifoso di Messi deluso dall’Argentina - scomparso in India/ Ha lasciato una lettera d’addio : si è suicidato? : Tifoso di Messi deluso dall’Argentina, scomparso in India. Ha lasciato una lettera d’addio: si è suicidato? Sono scattate le ricerche di un 30enne commercialista, tifosissimo della Pulce(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:02:00 GMT)

L'India sta affrontando una gravissima crisi idrica : L' India sta affrontando la più grave crisi idrica della sua storia. Secondo il Niti Aayog, un autorevole think tank fondato dal premier di centrodestra Narendra Modi, 600 milioni di persone hanno a ...

India - due uomini uccisi per una bufala che circolava su Whatsapp : Nilotpal Das e Abijeet Nath sono stati aggrediti in un villaggio perché ritenuti colpevoli di rapimento di bambini

India - padre bacia il figlio neonato e lo abbandona di fronte a una chiesa : Sembra lo abbia fatto in accordo con la moglie per evitare di essere derisi dagli amici.

Air India : nessuna offerta per acquisizione quote compagnia : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Nulla di fatto per la privatizzazione di Air India. Alla scadenza dei termini, non è arrivata alcuna manifestazione di interesse per l’acquisizione di quote della compagnia. “Non abbiamo ricevuto alcuna risposta per l’espressione di interesse al disinvestimento strategico di Air India”, ha annunciato con un tweet il ministro dell’aviazione civile Indiano. “Ulteriori azioni ...

India - terrore sulla ruota panoramica : la giostra si stacca e uccide una bimba di 8 anni [VIDEO] : Nel terribile incidente sono rimaste ferite altre sei persone tra cui 3 bambini Terribile tragedia accaduta in un parco giochi situato nello stato Indiano dell’Andhra Pradesh, dove una ruota panoramica si è staccata dal suo supporto a causa del cedimento di una vite. A causa dell’incidente una bambina di 10 anni è stata travolta ed uccisa, mentre altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui ben 3 minori. Secondo quanto riferito dai media ...

LIVE 500 Miglia Indianapolis 2018 in DIRETTA : Power comanda la gara su Carpenter e Rossi - autore di una rimonta pazzesca : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della mitica 500 Miglia di Indianapolis 2018 , in un weekend tanto atteso in terra statunitense: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ...

Usa - sparatoria in una scuola in Indiana : feriti : 17.25 - Prima che il sospetto autore della sparatoria nella scuola di Noblesville (Indiana) venisse arrestato l'istituto era stata messo in lockdown dalle autorità che poi hanno proceduto a setacciarlo palmo a palmo. La sparatoria - ma in realtà non è ancora chiaro se gli agenti abbiano risposto al fuoco - sarebbe avvenuta verso le 9.20 di oggi secondo quanto riferito dal personale scolastico alla CBS. I feriti sarebbero uno studente ...