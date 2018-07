In Francia | ' Buffon-Psg | lunedì la presentazione'

In Francia : 'Buffon in settimana a Parigi per firmare col Psg' : In una lunga intervista mandata in onda da Sky Sport 24, Gigi Buffon , almeno nella parte trasmessa, non parla mai di Psg , ma dice chiaramente che ha ancora una gran voglia di stupire il mondo, così ...

PSG su Buffon! Dalla Francia non hanno dubbi : biennale sontuoso per inseguire il sogno Champions League : Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione che vorrebbe il PSG pronto ad offrire un ricco biennale a Buffon a fine stagione Quest’oggi in conferenza stampa, Gigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus. Dopo tanti anni di vittorie straordinarie, trofei e successi, Buffon ha deciso di svestire la maglia bianconera ma di riservarsi qualche giorno di riflessione per pensare al suo futuro. Se è certo l’addio alla Juventus (almeno da ...

