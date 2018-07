In Cina è già futuro | ogni soldato cinese avrà a breve un fucile laser in dotazione

Zaytsev vacCina la figlia - pioggia di insulti sul web - : Il campione della nazionale italiana di pallavolo e stella della Modena Volley è stato preso di mira da decine di haters "no vax"

Niccolò Bettarini : i messaggi di viCinanza da Gerò Carraro - Nicoletta - Giacomo Bettarini e Mara Venier : La grave aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura ha choccato parenti e amici del giovane ragazzo accoltellato per 11 volte all'esterno di una discoteca milanese all'alba di domenica 1° luglio, dopo che lui aveva cercato di difendere un suo amico.Nella giornata di ieri Niccolò è stato operato alla mano e l'operazione è riuscita con successo. I messaggi di vicinanza al ragazzo (ma anche ai suoi ...

"La Juve è viCina a ingaggiare Cristiano Ronaldo". Marca rilancia l'indiscrezione : 120 milioni di euro di stipendio fino al 2022 : Il mondiale di Cristiano Ronaldo è finito anzitempo, ma presto per il campione portoghese potrebbe iniziare una nuova avventura: alla Juventus. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Spagna e precisamente da Marca, quotidiano sportivo che ha una particolare attenzione sulle cose che accadono nel mondo del Real Madrid. "La Juve punta dritta su CR7", titola questa mattina Marca, sostenendo che il club torinese ci sta facendo ...

Neymar trasCina il Brasile Gol - assist e simulazioni|Foto Sfiderà il Belgio o il Giappone Il tabellone degli ottavi : A Samara partenza lenta dei verdeoro, che con un grande secondo tempo abbattono la resistenza del Tricolor

Australia - vuole dar da mangiare a uno squalo : l’animale la trasCina in acqua : Tanta paura per Melissa Brunning, una donna di 34 anni rimasta ferita dopo essersi avvicinata un po' troppo a uno squalo. La ragazza, nel tentativo di dare da mangiare agli animali, è stata trascinata in acqua.Continua a leggere

Volley femminile - Nations League 2018 : la Finale sarà USA-Turchia. Magia di Guidetti col Brasile - Cina eliminata : USA-Turchia sarà la sorprendente Finale della Nations League 2018 di Volley femminile. A Nanjing (Cina) andrà in scena un atto conclusivo inatteso all’inizio della competizione ma le ragazze di coach Guidetti hanno stupito tutti e si sono così guadagnate la super sfida con le Campionesse del Mondo. Il verdetto delle semifinali ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico in casa. Gli USA hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-23; 25-20; ...

I bicchieri galleggianti per aperitivi sulla spiaggia e in pisCina : Ma oggi ecco che vengono rilanciati dalla tedesca Aldi , una delle principali multinazionali al mondo nel settore della grande distribuzione. Il marchio propone per l'estate 2018 la versione da vino ...

MediCina Tradizionale Cinese e Oncologia Molecolare d’avanguardia : la nuova sfida nella ricerca sul cancro e sull’invecchiamento : Creare un ponte tra la ricerca d’avanguardia occidentale e la Medicina Tradizionale Cinese con un comune obiettivo: individuare percorsi di ricerca integrati per studiare meglio il meccanismo di azione di composti che diano risultati tangibili su patologie tumorali e legate all’invecchiamento. Con questo approccio trasversale e sinora inedito nel panorama scientifico si è siglato ieri a Milano un accordo tra IFOM, l’istituto FIRC di Oncologia ...

Mondiali Russia 2018 - il Portogallo di Ronaldo già al lavoro : si avviCina la sfida con l’Uruguay [GALLERY] : La Nazionale portoghese è al lavoro per preparare l’ottavo di finale contro l’Uruguay, Ronaldo e compagni sudano nel ritiro di Kratovo Superato il girone B al secondo posto dietro la Spagna, il Portogallo si prepara adesso alla sfida degli ottavi di finale che metterà di fronte Ronaldo e compagni all’Uruguay. Allenamenti intensi e tanta fatica, la selezione iberica lavora con determinazione agli ordini di Fernando ...

Domodossola - il sindaco all'Asl : "Stanze separate per vacCinare i bambini e i rifugiati" : Lettera di protesta del primo cittadino di centrodesta Pizzi, che aveva già chiesto il coprifuoco per i migranti: "Richiedenti asilo a rischio contagio, pericolo per la collettività"

Mondiali 2030 : le Coree - Cina e Giappone pensano a una candidatura congiunta : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha parlato con Infantino della possibilità di cooperare con Corea del Nord, Giappone e Cina per l'edizione del Centenario. L'articolo Mondiali 2030: le Coree, Cina e Giappone pensano a una candidatura congiunta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.