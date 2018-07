In 10 circondavano Niccolò Parla l' amico che ha salvato il figlio di Simona

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Niccolò Bettarini,di Stefano eVentura, è riuscito a salvarsi per "l'intervento di alcuni degli amici" e di uno in particolare e per questo non è morto a causa della "brutale aggressione", mentre gli aggressori hanno cercato di ucciderlo. Lo scrive il gip di Milano Stefania Pepe nell'ordinanza di custodia in carcere per i quattro accusati di tentato omicidio.Uno degli amici che, in particolare, hadalla morte Niccolò ha raccontato a verbale "di aver visto una decina di persone" che "e percuotevano con mani e piedi l'Niccolò", il quale era "totalmente in balia degli aggressori e non riusciva a difendersi" e a quel punto è intervenuto "in soccorso". Lo si legge nell'ordinanza firmata dal gip Stefania Pepe a carico dei quattro fermati per il tentato omicidio.Quando il ragazzo è intervenuto "un ...