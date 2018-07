Immobile occupato | Stato condannato a risarcire privato per 28 mln

Infortunio Immobile - Inzaghi preoccupato : l’attaccante in lacrime : Infortunio Immobile – Importante successo per Inzaghi nella gara di campionato contro il Torino ma arrivano anche brutte notizie per l’attaccante Immobile, il calciatore in lacrime dopo l’Infortunio. Ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Premium Sport: “Per quanto riguarda Immobile e Radu faranno gli accertamenti del caso. Non sembrano infortuni di poco conto: vedremo in settimana, vedremo mercoledì. Stagione ...