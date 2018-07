Il Vaticano all' Italia | non c' è nessuna invasione di migranti e poi servono all' economia

L'allarme del Vaticano - è una Europa senza Schengen quella che si profila all'orizzonte : Dopo l'accordo nel governo tedesco sui respingimenti dei migranti, con il passo indietro del cancelliere Merkel e la vittoria politica del ministro dell'interno Seehofer, Vienna ha detto di essere ...

Vaticano - Salvini non va alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa Francesco : “Impegnato al Viminale” : Matteo Salvini assente al primo “incontro” tra il governo e il Vaticano. Il ministro dell’Interno non ha preso parte alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa Francesco organizzata in Nunziatura Apostolica per martedì 19 giugno, alla quale era stato invitato insieme agli altri esponenti del nuovo esecutivo e alle più alte cariche dello Stato. Un’assenza, quella di Salvini, che viene giustificata con i ...

Il taser in Vaticano : in dotazione alla Gendarmeria : La pistola elettrica è in dotazione a diversi agenti della Gendarmeria già da alcuni giorni. Ad oggi sono 107 le

Il Vaticano anticipa il governo : taser in dotazione alla Gendarmeria : Già da alcuni giorni alcuni sono in dotazione. In Italia, dopo gli annunci del capo della polizia Gabrielli e del ministro dell'Interno Salvini, la sperimentazione partirà nelle prossime settimane

Vaticano : dalle periferie 500 bambini da Francesco su Frecciarossa 1000 - 2 - : AdnKronos, 'Integrare centro e periferia delle nostre città è uno degli obiettivi del Gruppo FS, in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile sotto l'aspetto sociale, ambientale ed economico ' ha ...

Vaticano : dalle periferie 500 bambini da Francesco su Frecciarossa 1000 (2) : (AdnKronos) – “Integrare centro e periferia delle nostre città è uno degli obiettivi del Gruppo FS, in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile sotto l’aspetto sociale, ambientale ed economico ‘ ha sottolineato Gioia Ghezzi, Presidente di FS Italiane – Ciò può avvenire anche grazie al recupero di linee ferroviarie e stazioni non più utilizzate per le nostre attività. Possiamo auspicare la rinascita di aree ...

Vaticano : dalle periferie 500 bambini da Francesco su Frecciarossa 1000 : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Cattolici, musulmani, buddhisti, ortodossi, atei: il ‘Treno dei bambini”, organizzato dal ‘Cortile dei Gentili” in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, ha portato stamattina di fronte a Papa Francesco oltre 500 piccoli studenti, provenienti dai quartieri di Roma e Milano caratterizzati da complessità e fragilità sociali, con significative presenze di famiglie straniere, ...

Vaticano : dalle periferie 500 bambini da Francesco su Frecciarossa 1000 : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Cattolici, musulmani, buddhisti, ortodossi, atei: il ‘Treno dei bambini”, organizzato dal ‘Cortile dei Gentili” in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, ha portato stamattina di fronte a Papa Francesco oltre 500 piccoli studenti, provenienti dai quartieri di Roma e Milano caratterizzati da complessità e fragilità sociali, con significative presenze di famiglie straniere, ...

Vaticano lancia l'allarme : doping e corruzione portano lo sport alla rovina : Una esperienza che può essere vissuta da persone di nazioni e comunità di tutto il mondo, 'senza differenze di livello o tipologia di sport. È questo che rende lo sport un fenomeno moderno di portata ...

Oltre l’80% dei contribuenti destina alla Chiesa l’8 per mille - al Vaticano quasi un miliardo di euro : Gli italiani hanno donato con le tasse quasi un miliardo di euro alla Chiesa Cattolica, secondo quanto ha registrato la settantunesima Assemblea generale della Conferenza episcopale...

Dal Vaticano a Roncisvalle - il 'pellegrinaggio' di Cuticchio e dei sui pupi siciliani : Un programma ambizioso che celebra i 70 anni del puparo siciliano, con una compagine numerosa per i cunti, gli spettacoli, le musiche e le installazioni in piazza Bellini, a Palermo. 'Sarà un ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 maggio 2018 : ultime indagini dalla Commissione speciale del Vaticano : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 25 maggio 2018: l'attesa del nuovo testo e la centralità della conversione in Cristo. "Cercate la sapienza dello Spirito Santo"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:52:00 GMT)

Rientrato allarme bomba al Vaticano : Roma, 23 mag. (AdnKronos) - E' Rientrato l'allarme bomba in una banca tra via della Conciliazione e via San Pio X, a pochi passi da San Pietro, a Roma. A segnalare questa mattina la presenza dell'ordigno una voce di donna con una telefonata anonima al 112. Sul posto sono intervenuti gli artificieri

Rientrato allarme bomba al Vaticano : Roma, 23 mag. , AdnKronos, - E' Rientrato l'allarme bomba in una banca tra via della Conciliazione e via San Pio X, a pochi passi da San Pietro, a Roma. A segnalare questa mattina la presenza dell'...