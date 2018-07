Il Taser in 11 città | non a Roma | Salvini | ' ci sarà più sicurezza'

Taser : via alla sperimentazione in 11 città : Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini: firmato il decreto che avvia la sperimentazione in 11 città del Taser, la pistola che utilizza una scarica elettrica per immobilizzare i potenziali malviventi. Sarà utilizzata inizialmente dalle forze dell’ordine a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla ...

La polizia italiana è autorizzata a usare i Taser. Per ora in queste 11 città : Parte la sperimentazione sul campo dei Taser, le pistole elettriche. Il decreto autorizzativo per l'impiego delle pistole che trasmettono una scarica elettrica con l’obiettivo di immobilizzare una persona è stato firmato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e riguarderà undici città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La ...

