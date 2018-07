Il Tar conferma | Maurizio Abbatino | il Freddo della Banda della Magliana | non

La Uefa conferma : quarta sostituzione nei tempi supplemenTari : Novità nel calcio, ufficiale ora. La Uefa ha confermato che alle squadre sarà permesso utilizzare una quarta sostituzione nelle gare che andranno ai tempi supplementari della prossima stagione nelle ...

BELEN RODRIGUEZ CONFERMA LA CRISI CON ANDREA IANNONE / "Non riesco a sTare né con lui né senza di lui" : BELEN Rodrigue e ANDREA IANNONE sono davvero in CRISI: lo CONFERMA la showgirl argentina al settimanale Oggi, al quale ha parlato anche del rapporto con Fabrizio Corona.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Mercato Serie A - Milano conferma Tarczewski : ROMA - Dopo il poker di acquisti annunciati nei giorni scorsi - l'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Christian Burns - l'Olimpia Milano si dedica al capitolo delle conferme in vista della ...

CORTE SUPREMA CONFERMA “MUSLIM BAN”/ Trump esulta - il democratico Beyer : “Dobbiamo ribalTare la sentenza” : CORTE SUPREMA Usa CONFERMA il "travel ban" di Trump, dando ragione al Presidente: "non è discriminazione", musulmani di 7 Paesi dovranno rimanere fuori dagli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Svizzera : Snb conferma politica moneTaria espansiva - tasso su depositi a -0 - 75% : La Swiss National Bank , Snb, , la banca nazionale Svizzera, mantiene invariata la propria politica monetaria espansiva. "In tal modo stabilizza l'evoluzione dei prezzi e sostiene l'attività economica", spiega in una nota l'istituto elvetico. Il tasso di interesse sui depositi rimane ...

LIVE Pagelle Russia-Egitto - Mondiali 2018 in DIRETTA : la Russia per confermarsi - l’Egitto per riscatTarsi : Comincia alle ore 20, a San Pietroburgo, la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A, con Russia-Egitto. Di seguito le Pagelle relative alla partita di questa sera: Russia Akinfeev Fernandes Kutepov Ignashevich Zhirkov Gazinskiy Samedov Golovin Cheryshev Dzyuba CT Cherchesov EGITTO Elshenawy Fathy Ali ...

BoJ conferma politica espansiva - Target inflazione resta lontano : La Banca centrale del Giappone , Boj, ha confermato la sua linea politica alla luce del livello ancora contenuto dell'inflazione e della 'fase di espansione moderata' dell'economia giapponese. Al termine del meeting concluso ieri, il comitato guidato dal governatore Haruhiko Kuroda ha deciso di lasciare immutato il piano di acquisto delle obbligazioni governative. Nei ...

Saipem si conferma in denaro. Citigroup conferma Buy con Target a 5 - 2 euro : Teleborsa, - Saipem resta sotto i riflettori dopo la conferma del giudizio di Citigroup , che mantiene la sua raccomandazione Buy con Target Price di 5,2 euro . Il prezzo obiettivo indicato dalla ...

Karate - Premier League 2018 : Italia a tinte rosa a Istanbul! Impresa epica per Viviana BotTaro - ennesima conferma per Sara Cardin - brilla ... : ... la veneta sembra sempre più in forma e non accenna a mostrare segni di debolezza, confermandosi costantemente ad altissimi livelli e portando a casa risultati di grande pregio in giro per il mondo. ...

Karate - Premier League 2018 : Italia a tinte rosa a Istanbul! Impresa epica per Viviana BotTaro - ennesima conferma per Sara Cardin - brilla anche Clio Ferracuti : Si tinge di rosa la tappa di Istanbul della Premier League 2018 di Karate. L’Italia ha portato a casa ben quattro podi, tutti al femminile, nel torneo turco che di fatto riapre le danze per la disciplina dopo gli Europei 2018 di Novi Sad, in cui gli azzurri hanno fatto la voce grossa con dieci medaglie nel carniere. A fare la differenza a Istanbul è stata, in particolare, un’atleta che da anni ormai è abbonata al podio, ma che ...

SegreTario di Stato Usa : NordCorea conferma volontà denuclearizzare : Segretario di Stato Usa: NordCorea conferma volontà denuclearizzare Segretario di Stato Usa: NordCorea conferma volontà denuclearizzare Continua a leggere L'articolo Segretario di Stato Usa: NordCorea conferma volontà denuclearizzare proviene da NewsGo.

PRIMAVERA. Tare verso la conferma per Bonacina. E il ritiro : Nonostante la retrocessione in Primavera 2, Tare sarebbe intenzionato a riconfermare il tecnico e per parlarne, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro tra i due che ...

Ambiente - Greenpeace conferma : "Trovate microplastiche anche in AnTartide" : L'inquinamento è sempre più diffuso e le plastiche arrivano anche in Artartide , tanto che gli attivisti per l'Ambiente rilanciano sulla campagna finalizzata alla creazione di un Santuario "...

Universo Marvel : un'importante teoria su STar-Lord è stata finalmente confermata? - Best Movie : Il post in questione è poi stato successivamente editato togliendo le parole «Mamma di Mantis» e «Scena eliminata» , ma chiaramente, l'immagine ha ormai fatto il giro del mondo, avvalorando la teoria ...