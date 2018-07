Il Sole 24 Ore | CdA nomina presidente Edoardo Garrone

Un posto al Sole anticipazioni : chi muore? CLARA e GIOVANNA indagano : Manca solo un giorno allo sconvolgente omicidio che a Un posto al sole devasterà la festa di Veronica (Caterina Vertova). Come vi abbiamo già segnalato, abbiamo scelto di non rivelarvi prima di chi si tratta, seguendo la linea “suggerita” anche dalle trame ufficiali (che omettono il nome del defunto). Tuttavia, non è difficile immaginare da quale gruppo familiare arriverà colui o colei che passerà a miglior vita: le nuove ...

Meteo - il bel tempo in Europa significa una triste estate per l’Islanda : 13 - 2°C e solo 70 ore di Sole in tutto il mese di giugno : Questa estate finora è stata così grigia e umida a Reykjavik, capitale dell’Islanda, che i Meteorologi devono ritornare al 1914 per trovare dati di un maggio e giugno peggiori di quelli appena trascorsi. In altre parti d’Europa, soprattutto nel Regno Unito e nella Scandinavia, si prevede che l’ondata di calore continui anche nel mese di luglio. Il forte contrasto non è una coincidenza. L’alta pressione sopra l’Europa occidentale altera la ...

Festa di Sole - raccolti oltre 14mila euro. "Grande risultato - grazie di cuore a tutti" fotogallery : Ringraziamo la Fondazione Meyer, a cui va il denaro raccolto; gli amici e gli artisti che hanno animato il sabato con laboratori, musica e spettacoli; la cooperativa Uscita di Sicurezza per averci ...

L’Europa dello sportpertutti unita nel Festival del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani : Domani con l’Uisp e “Active Voice” si parla di politiche pubbliche in Italia ed Europa a sostegno di sport, salute, mobilità sostenibile Lo sportpertutti è socialità e amicizia, salute e tanto divertimento: non ci credete? Provate a conoscere da vicino il Festival del Sole, iniziato ieri e in programma a Riccione fino al 7 luglio. E’ la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta ...

GF13 - Samba da vu comprà al reality - diventa attore in Un posto al Sole : NAPOLI - 'E' stata un'esperienza meravigliosa, che mi fa sentire fortunato: non dimentico che in passato facevo il 'Vu cumpà' per sopravvivere…', a parlare Samba Laobe Ndiaye, che dopo aver ...

Terrazza d'Autore : 'Voci - racconti - suggestioni al calar del Sole' : La rassegna, dunque, anche quest'anno, resta fedele alla sua formula: quella di mettere al centro la "parola narrata" e proporre viaggi nel mondo poetico, letterario, musicale, artistico, attinenti ...

Sole 24 Ore - i sindacati dei giornalisti : “Gruppo acefalo - gestione inqualificabile. E da Confindustria nessuna spiegazione” : Il gruppo Sole 24 Ore è stato “ricapitalizzato in maniera gracile e insoddisfacente, tanto da rendere necessaria la cessione di uno dei gioielli di famiglia, l’area formazione”. E “le dimissioni di Giorgio Fossa, presidente del gruppo, annunciate venerdì sera, rappresentano solo l’ultimo episodio di un modo di gestire la società che ormai si stenta anche solo a qualificare“. Se ne sono andati ormai “tre ...

Troppe ore al Sole : donna sviene in spiaggia a Termoli : Viene colta da malore in spiaggia una sessantenne di Termoli. Sembra a causa delle Troppe ore trascorse al sole, al momento di risalire ha perso i sensi. Si era appena seduta su una sedia dello stabilimento “La Lampara”, sul lungomare nord, quando è svenuta. A notarla subito ed a prestarle un primo soccorso, un ufficiale della Capitaneria di porto di Termoli impegnato nell’operazione “Mare sicuro”. Immediato ...

Gruppo Sole 24 Ore - dopo l’ad Moscetti lascia anche il presidente Giorgio Fossa : Un altro addio ai vertici de Il Sole 24 Ore. dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Franco Moscetti dello scorso 12 giugno, anche il presidente del Gruppo di viale Monte Rosa, Giorgio Fossa, ha lasciato il posto. La notizia è arrivata nella tarda serata di venerdì, con una nota nella quale si spiega che il manager ha “rassegnato le proprie dimissioni alle ore 18.37” del 29 giugno. “Con la presente – si legge ...

Milano - dopo il mauSoleo gli operai della M4 scoprono una necropoli sotto il cantiere di San Vittore : Trovati teschio e ossa durante i lavori della futura linea blu del metrò, dove come anticipato da Repubblica è venuta alla luce una porzione del muro del mausoleo di Massimiano

Milano - scavi metro San Vittore : scoperto il mauSoleo dell’imperatore di Mediolanum capitale : Chi era Massimiano, l'imperatore che tre secoli prima di Cristo governava su Mediolanum, mentre Diocleziano spadroneggiava a Roma, che fece erigere l'imponente mausoleo ottagonale ritrovato durante gli scavi della linea metropolitana M4 di Milano? Nei pochi anni del suo regno, edificò molte importanti opere della città di Milano.Continua a leggere