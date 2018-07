Il ritorno del novichok in Inghilterra turba i Mondiali in Russia

Il ritorno del librogame non è solo retromania : I librogame sono stati per molti anni una sorta di avanguardia su ciò che di li a poco sarebbero diventati i videogiochi, i link e gli ipertesti, piccoli mondi tascabili in cui immergere la propria mente, fughe personali di ragazzi che sfuggivano alla noia del reale attraverso catacombe infestate e mondi alieni. Fino a poco tempo fa erano praticamente estinti, come dinosauri cartacei di un tempo lontano in cui ancora i ragazzi leggevano libri, ...

Dati macro discreti in Asia e US in attesa del ritorno degli USA : Messi insieme con gli aggregati sul credito ECB usciti la scorsa settimana, questi Dati mostrano un' economia Eurozone più in forma di come si poteva immaginare un mese fa. Dovessero migliorare anche ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno turno preliminare) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite di ritorno del turno preliminare che determineranno i primi verdetti stagionali (oggi 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:28:00 GMT)

Milan - Bonucci nel mirino del Psg Inter - a centrocampo ritorno su Dembelé : Se da un lato Marco Fassone assicura che dopo Reina e Strinic - ufficializzati lunedì - oltre ad Halilovic che arriverà a zero dall'Amburgo a cui andrà una percentuale di futura rivendita, giungeranno ...

il pirata alla scala " mattioli : fischi per il gran ritorno dopo 60 anni dell'opera di bellini - Media e Tv : Infine, la cronaca. alla prima, venerdì 29 giugno, c'è stata l'attesa telefonatissima gazzarra. Che questo 'pirata' non sarebbe passato indenne era noto e annunciato da giorni, con tutti gli ...

ritorno dell'inflazione : come investire in un contesto di paura e incertezza : ... che sebbene rimanga per noi contenuto è di certo un rischio da monitorare attentamente, in quanto comporterebbe un'iniezione di inflazione "negativa" nell'economia globale" " afferma l'esperto. Apri ...

Lancia Delta Integrale : il ritorno di un mito [FOTO] : Il pilota e collezionista Eugenio Amos riporterà in vita la mitica Lancia Delta Integrale in una serie limitata di soli 20 esemplari Rispolverare un mito del calibro della Lancia Delta Integrale per accontentare 20 appassionati e facoltosi clienti: è questo l’obiettivo del pilota e collezionista Eugenio Amos che vuole realizzare una piccolissima serie limitata della storica vettura. Per realizzare questo ambizioso sogno, Automobili Amos si ...

Sui contratti a termine pesa il ritorno della causale : Le norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto «dignità» voluto da Luigi Di Maio potrebbero causare un danno rilevante al nostro mercato del lavoro, già afflitto da molti mali. È giusto - anzi, doveroso - preoccuparsi di contrastare l’eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro; ma non si può pensare di iniziare colpendo gli obiettivi sbagliati...

T. Rowe Price : ritorno dell'inflazione - sfruttare al meglio paura e incertezza : Quel livello base era insolitamente basso nel primo trimestre del 2017, quando un'economia globale modesta e l'incertezza sulla politica degli Stati Uniti frenavano la spesa e gli investimenti. A ...

T. Rowe Price : ritorno dell'inflazione - sfruttare al meglio paura e incertezza : Dovremmo preoccuparci per l'inflazione? L'anno scorso l'inflazione è rimasta stranamente al di sotto delle aspettative, consentendo alle Banche centrali di mantenere una politica monetaria ...

Per Fabrizio Daverio nei contratti a termine la reintroduzione della 'causale' è un ritorno al passato : Non si può ingabbiare il lavoro a termine, essenziale per un'economia contemporanea. Le aziende ricorrono ai contratti a termine per evidenti ragioni di flessibilità, quando ritengono che determinate ...

Per Fabrizio Daverio nei contratti a termine la reintroduzione della 'causale' è un ritorno al passato : Non si pu? ingabbiare il lavoro a termine, essenziale per un'economia contemporanea. Le aziende ricorrono ai contratti a termine per evidenti ragioni di flessibilit?, quando ritengono che determinate ...

ritorno dell'inflazione - sfruttare al meglio paura e incertezza : Dovremmo preoccuparci per l'inflazione? L'anno scorso l'inflazione è rimasta stranamente al di sotto delle aspettative, consentendo alle Banche centrali di mantenere una politica monetaria ...

Il ritorno della polio in Papua Nuova Guinea : Nel mondo, grazie alle campagne vaccinali, i casi di polio sono diminuiti del 99% in 30 anni. Nel 1988 risultarono contagiate circa 350.000 persone in 125 Paesi del mondo: 29 anni dopo, nel 2017, i ...